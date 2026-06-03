Motorradlenker will nach Unfall nicht in die Notaufnahme und wird aggressiv

Von: mk

Bozen – Auf Anordnung von Quästor Giuseppe Ferrari hat die Polizei das Stadtgebiet in Bozen am verlängerten Wochenende verstärkt kontrolliert – unter anderem mithilfe der Kriminalpolizei aus der Lombardei. Ein Motorradfahrer, der am Montag gegen ein geparktes Auto krachte, hat sofort die Aufmerksamkeit der Beamten erregt.

Die Polizisten bemerkten den Motorradfahrer im Vorbeifahren, als sie mit ihrem Streifenwagen in der Drusus-Allee unterwegs waren. Der Lenker versuchte, das umgestürzte Motorrad aus eigener Kraft wieder vom Boden wieder aufzuheben.

Als die Beamten dem Mann erste Hilfe leisten wollten, bemerkten sie sofort, dass er sich in trunkenem Zustand befand. Gleichzeitig verweigerte er einen Transport in die Notaufnahme sowie einen Alkoholtest an Ort und Stelle. Stattdessen wurde er aggressiv und stürzte sich auf die Polizisten.

Nur mit Mühe gelang es den Einsatzkräften, den Mann bewegungsunfähig zu machen und festzunehmen. Der 28-Jährige, der aus Ecuador stammt und in Mailand ansässig ist, wurde in einer Sicherheitszelle der Quästur untergebracht. Er muss sich nun vor dem Richter wegen Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt verantworten.

Mehrere Polizisten hatten aufgrund des Handgemenges leichte Verletzungen davongetragen.

Am Dienstagnachmittag wurde hingegen eine Polizeistreife zu einem Bozner Einkaufszentrum gerufen. Der Mitarbeiter eines Sportgeschäfts hatte Alarm geschlagen, nachdem er von einem Ladendieb tätlich angegriffen worden war. Die Beamten waren rasch an Ort und Stelle und konnten den Täter überwältigen.

Der Mann – eine 24-jähriger marokkanischer Asylbewerber, der bereits polizeibekannt ist – wurde wegen versuchten Raubüberfalls verhaftet und in eine Arrestzelle der Quästur überstellt. Die Beute, die sich in seinem Rucksack befand, konnte den Geschäftsinhabern zurückgegeben werden.

Nur wenige Stunden später klickten bei einer Routinekontrolle in einem Hotel für eine 38-Jährigen aus der Slowakei erneut die Handschellen. Gegen den Mann lag ein europäischer Haftbefehl vor: Behörden aus der Slowakei fahndeten nach dem Mann wegen Unterschlagung. Er wurde auf die Quästur gebracht und anschließend in das Gefängnis von Bozen überstellt.

Zudem wurden in den vergangenen zwei Tagen zwei weitere Personen wegen versuchten Ladendiebstahls angezeigt.

In Meran kontrollierte die Staatspolizei am Dienstag unterdessen einen 35-jährigen Albaner, der wegen Drogenhandels bereits vorbestraft ist. Wie sich herausstellte, hält sich der Mann illegal auf italienischem Staatsgebiet aufhielt. Quästor Giuseppe Ferrari ordnete daraufhin die Abschiebung des Mannes an.

Insgesamt hat die Polizei im Rahmen der Kontrollen in den letzten zwei Tagen 171 Personen identifiziert und 31 Fahrzeuge überprüft.