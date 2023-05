Mühlbach: Dachstuhlbrand von Hausbesitzer gelöscht

Mühlbach – In Mühlbach hat es in der Nacht auf Dienstag einen Dachstuhlbrand in einem Wohngebäude gegeben.

Alarm geschlagen wurde gegen 23.00 Uhr. Der Hausbesitzer konnte die Flammen soweit eindämmen, dass vonseiten der Wehrleute nur mehr eine Kontrolle notwendig war.

Verletzte gab es zum Glück keine.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Mühlbach, Schabs, Rodeneck und Brixen.