Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mutmaßlicher Dealer nach Verfolgung gestellt
Polizeirazzia in Bozen

Mutmaßlicher Dealer nach Verfolgung gestellt

Freitag, 21. November 2025 | 14:28 Uhr
25-Jähriger nach Drogenfestnahme ausgewiesen
Quästur
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – In der Nacht auf Donnerstag hat die Staatspolizei in Bozen einen 25-jährigen Tunesier festgenommen. Die Beamten waren gegen 22.00 Uhr in der Wolkensteinstraße unterwegs, als sie auf den jungen Mann aufmerksam wurden. Beim Erkennen der Polizei ließ er ein Päckchen fallen und flüchtete zu Fuß. Nach einer längeren Verfolgung wurde er schließlich in der Kapuzinergasse gestellt.

Laut Polizei leistete der Mann erheblichen Widerstand und versuchte erneut zu flüchten. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte mehrere Kleinstmengen verschiedener Drogen sowie über 200 Euro Bargeld. Er wurde wegen mutmaßlichen Drogenhandels und Gewalt gegen Beamte festgenommen und am nächsten Morgen im Schnellverfahren vor Gericht gestellt.

Aufgrund seiner Vorstrafen und seines irregulären Aufenthaltsstatus ordnete der Quästor von Bozen anschließend die Ausweisung an. Der Mann wurde in ein Abschiebezentrum nach Potenza überstellt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Kommentare
94
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Kommentare
31
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Kommentare
24
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Kommentare
23
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Schocksekunden in Rom: Politiker entgeht nur knapp dem Tod
Kommentare
21
Schocksekunden in Rom: Politiker entgeht nur knapp dem Tod
Anzeigen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Feierliche Zertifikatsübergabe in Bozen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 