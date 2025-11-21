Mutmaßlicher Dealer nach Verfolgung gestellt

Von: Ivd

Bozen – In der Nacht auf Donnerstag hat die Staatspolizei in Bozen einen 25-jährigen Tunesier festgenommen. Die Beamten waren gegen 22.00 Uhr in der Wolkensteinstraße unterwegs, als sie auf den jungen Mann aufmerksam wurden. Beim Erkennen der Polizei ließ er ein Päckchen fallen und flüchtete zu Fuß. Nach einer längeren Verfolgung wurde er schließlich in der Kapuzinergasse gestellt.

Laut Polizei leistete der Mann erheblichen Widerstand und versuchte erneut zu flüchten. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte mehrere Kleinstmengen verschiedener Drogen sowie über 200 Euro Bargeld. Er wurde wegen mutmaßlichen Drogenhandels und Gewalt gegen Beamte festgenommen und am nächsten Morgen im Schnellverfahren vor Gericht gestellt.

Aufgrund seiner Vorstrafen und seines irregulären Aufenthaltsstatus ordnete der Quästor von Bozen anschließend die Ausweisung an. Der Mann wurde in ein Abschiebezentrum nach Potenza überstellt.