Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mutter überfährt ungewollt Einjährige in Einfahrt – tot
Die Reanimation blieb erfolglos

Mutter überfährt ungewollt Einjährige in Einfahrt – tot

Sonntag, 09. November 2025 | 11:05 Uhr
Die Reanimation blieb erfolglos
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Ein einjähriges Mädchen ist am Samstagabend im Bezirk Schärding in Oberösterreich bei einem Unfall nach dem Reifenwechseln getötet worden: Als die Mutter rückwärts aus der Garageneinfahrt fuhr, rammte sie ungewollt ihre kleine Tochter. Das Kind wurde unter dem Wagen eingeklemmt. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen war das Kleinkind nicht mehr zu retten, berichtete die Polizei.

Während die Eltern die Reifen gewechselt hatten, hatte sich das Mädchen im Bereich der Garageneinfahrt aufgehalten. Als die Arbeiten abgeschlossen waren, setzte sich die 29-Jährige in den Wagen und fuhr einige Meter rückwärts. Plötzlich hörte sie einen Knall. Sie blieb sofort stehen und sah, dass sie das Kind überfahren hatte. Das Mädchen war unter dem Wagen eingeklemmt.

Ihr Ehemann hob das Auto mit dem Wagenheber hoch und die Mutter rief die Rettung. Alle Erste-Hilfe-Maßnahmen blieben aber erfolglos, das Kind starb noch an der Unfallstelle. Die Angehörigen wurden durch das Kriseninterventionsteam betreut. Der Alkotest der Frau verlief negativ.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Kommentare
78
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Verkehrsunfälle mit Fahrrädern nehmen zu
Kommentare
50
Verkehrsunfälle mit Fahrrädern nehmen zu
Bischof Muser: „Wir bekennen unsere Schuld“
Kommentare
49
Bischof Muser: „Wir bekennen unsere Schuld“
Hausarzt führt illegale Beschneidungen durch
Kommentare
33
Hausarzt führt illegale Beschneidungen durch
Trump gewährt Ungarn Ausnahme von Ölsanktionen gegen Moskau
Kommentare
31
Trump gewährt Ungarn Ausnahme von Ölsanktionen gegen Moskau
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 