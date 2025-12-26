Ohne Helm und alkoholisiert auf Skiern

Von: fra

Pustertal – Die Carabinieri haben auch in dieser Wintersaison ihre Kontroll- und Rettungstätigkeit in den Skigebieten des Pustertals fortgesetzt. Die bisherige Bilanz zeigt einen intensiven Einsatz der Ordnungskräfte auf den Skipisten. Insgesamt wurden seit Saisonbeginn 122 Rettungseinsätze durchgeführt, in elf Fällen kam dabei auch der Notarzthubschrauber zum Einsatz.

Neben den Rettungsmaßnahmen registrierten die Carabinieri 49 Skiunfälle. Zu jedem Vorfall wurden Ermittlungen eingeleitet, um den genauen Hergang zu klären und festzustellen, ob die vorgeschriebenen Sicherheitsregeln eingehalten wurden.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf präventiven Kontrollen direkt auf den Pisten. Dabei verhängten die Einsatzkräfte 18 Verwaltungsstrafen gegen Wintersportler. Beanstandet wurden unter anderem das Fahren ohne Schutzhelm, gefährliches oder regelwidriges Verhalten sowie Skifahren unter Alkoholeinfluss.

Mit den Kontrollen wollen die Carabinieri die Sicherheit auf den Skipisten erhöhen und Unfällen vorbeugen.