Bei Schnee und Regen: Braathen holt historisches Gold

Am Samstagnachmittag hat sich Lucas Pinheiro Braathen zum ersten Mal in seiner Karriere zum Olympiasieger gekrönt. Im Riesenslalom von Bormio schrieb er Geschichte. Wie sich Alex Vinatzer geschlagen hat, lest ihr auf SportNews.bz!
