Aktuelle Seite: Home > Italien > Italienischer Minister von ukrainischen Skeleton-Piloten “tief berührt”
Ausschluss wegen Helms

Italienischer Minister von ukrainischen Skeleton-Piloten “tief berührt”

Samstag, 14. Februar 2026 | 12:15 Uhr
Der Helm mit gefallenen Sportkollegen von Heraskewytsch
APA/APA/AFP/FRANCK FIFE
Schriftgröße

Von: mk

Mailand – Die Olympischen Winterspiele laufen nun seit einer Woche und es hat nicht an Polemiken gemangelt. Trotzdem hat Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida bei einem Besuch der „Casa Italia“ die organisatorische Leitung des sportlichen Großereignisses gewürdigt – und er äußerte sich auch zum Ausschluss des Ukrainers Wladislaw Heraskewytsch vom olympischen Skeleton-Rennen.

Abgesehen von punktueller Kontroversen falle das Medienecho über die Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina 2026 überwiegend positiv aus, erklärte der Minister: „Italien beweist seine Fähigkeit, ein Weltevent außergewöhnlich gut zu organisieren.“ Angesichts der starken sportlichen Leistungen sieht er das italienische Team zudem auf Kurs zu einem neuen Medaillenrekord, wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt.

Begleitet wurde der Minister von seinem slowenischen Amtskollegen Richard Takáč. Dem gemeinsamen Besuch des Eishockeyspiels Italien-Slowakei war am Abend zuvor ein bilaterales Arbeitstreffen im Landwirtschaftsministerium zur Zukunft der europäischen Agrarpolitik vorausgegangen.

Lollobrigida hat auch den Ausschluss des ukrainischen Skeleton-Piloten Wladislaw Heraskewytsch kommentiert: „Das hat mich sehr bewegt. Die Opfer der russischen Aggression führen uns vor Augen, wie sehr die Vaterlandsliebe der Ukrainer der wahre Grund für ihren Widerstand gegen diese schreckliche Invasion ist.“

Zu den Regeln des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) wolle er sich inhaltlich nicht äußern, erklärte der Minister weiter. „Der allgemeine Grundsatz lautet, dass politische Botschaften, die über den Sport hinausgehen, keinen Platz bei den Wettkämpfen während der Olympischen Spiele haben sollen. Vor diesem Hintergrund verstehe ich die getroffene Entscheidung“, so der Minister.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Kommentare
68
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Kommentare
55
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Kommentare
48
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
„Zwei Wolfsentnahmen pro Jahr sind für Südtirol untragbar“
Kommentare
40
„Zwei Wolfsentnahmen pro Jahr sind für Südtirol untragbar“
Crans-Montana: Barbesitzerin von Opferanwälten befragt
Kommentare
28
Crans-Montana: Barbesitzerin von Opferanwälten befragt
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 