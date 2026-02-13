Bitterer Zwischenfall beim Karneval in Leifers

Von: mk

Leifers – Beim Karneval in Leifers ist es zu einer bitteren Überraschung gekommen: Einigen Tänzern aus der Schweiz, die als Gäste beim Umzug in Leifers mitgewirkt haben, ist ein Koffer mit traditionellen Kostümen aus Bolivien gestohlen worden. Unbekannte haben das Fenster ihres Pkw eingeschlagen und die Koffer entwendet.

Carolin Pichler vom Amateursportverein Tinkus Kay’Sur Bolzano hat der Zeitung Alto Adige vom Vorfall berichtet. Beim Umzug ist der Verein gemeinsam mit Gruppen aus Rom und Madrid aufgetreten.

Gestohlen wurden demnach drei Kostüme in gelber und violetter Farbe – allesamt handgefertigt und eng mit traditionellen Tänzen in Bolivien verknüpft. „Was eigentlich ein Abend der Ausgelassenheit hätte sein sollen, wurde so zu einem sehr schmerzhaften Moment“, erklärt Pichler laut Online-Ausgabe des Alto Adige. Für die Betroffenen handle es sich um mehr als nur um einfache Kostüme. „Sie stellen Identität, Opferbereitschaft, Tradition und Liebe zu den eigenen Wurzeln dar“, so Pichler. Jedes Kostüm sei das Ergebnis von viel Arbeit, Zeit und Einsatz und könne nicht so einfach ersetzt werden.

Der Diebstahl könnte zudem auch Auswirkungen auf kommende Vorführungen der Gruppe haben. So besteht die Gefahr, dass die drei Tänzer beim Karneval in Zürich am 22. Februar nicht in ihren traditionellen Kostümen auftreten können.

Pichler lanciert deshalb einen Appell an die Bevölkerung: „Wir bitten um Mithilfe bei der Verbreitung des Vorfalls – in der Hoffnung, diese wertvollen Kostüme wiederzufinden und sie ihren rechtmäßigen Eigentümern zurückgeben zu können“, schließt Carolin Pichler. Der Verein ruft jeden, der etwas gesehen hat und nützliche Informationen liefern kann, dazu auf, sich zu melden: „Jeder Hinweis kann wichtig sein.“