Aktuelle Seite: Home > Chronik > Drogen und Einbruchswerkzeug: “Aktion scharf” in Bozen
Polizei führt Kontrollen durch

Drogen und Einbruchswerkzeug: “Aktion scharf” in Bozen

Samstag, 14. Februar 2026 | 17:32 Uhr
foto comunicato stampa 14 febbraio
Quästur
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Die Staatspolizei hat am Freitag auf Anordnung von Quästor Giuseppe Ferrari verstärkte Kontrollen im Bozner Stadtgebiet durchgeführt. Besonderen Schwerpunkt legten die Beamten unter anderem auf Vergehen in Zusammenhang mit Drogen sowie auf die Prävention von Einbruchsdelikten.

Unter anderem hatten Passanten auf dem Verdi-Platz die Ordnungshüter auf eine Gruppe von Nordafrikanern aufmerksam gemacht. Ein 37-jähriger Tunesier, der sich zunächst der Kontrolle entziehen wollte, konnte mit 50 Gramm Marihuana überführt werden. Der Mann ist Asylwerber und bereits polizeibekannt.

Später am Nachmittag wurde bei einem weiteren Einsatz auf dem Verdi-Platz ein 31-jähriger Marokkaner mit 15 Gramm Haschisch erwischt. Der Mann, der bereits vorbestraft ist, verfügt über keine reguläre Aufenthaltsgenehmigung. Er wurde nicht nur wegen Drogenhandels angezeigt, sondern er soll auch in seine Heimat abgeschoben werden.

Sein Begleiter, ein 20-jähriger Tunesier, wurde ebenfalls kontrolliert. Nach seiner Weigerung, sich auszuweisen, wurde er zur Quästur gebracht. Dort eskalierte die Situation: Er leistete Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten am Knie. Die Ärzte rechnen mit einer Genesungsdauer von zehn Tagen. Der 20-Jährige wurde umgehend festgenommen und muss sich nun vor Gericht im Rahmen eines Eilverfahrens verantworten.

In der Nacht ergaben sich zwei weitere Vorfälle: Bei der Kontrolle eines 46-jährigen Italieners, der unter Hausarrest steht, wurden 20 Gramm Haschisch gefunden. Er wurde wegen Drogenhandels angezeigt.

In der Industriezone fiel unterdessen einer Polizeistreife ein 60-jähriger polizeibekannter Italiener auf. Bei ihm wurde Einbruchswerkzeug sichergestellt, weshalb er ebenfalls angezeigt wurde.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Kommentare
68
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Kommentare
55
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
„Zwei Wolfsentnahmen pro Jahr sind für Südtirol untragbar“
Kommentare
43
„Zwei Wolfsentnahmen pro Jahr sind für Südtirol untragbar“
Unterberger fordert von Innenminister die Auflösung von CasaPound
Kommentare
24
Unterberger fordert von Innenminister die Auflösung von CasaPound
Bitterer Zwischenfall beim Karneval in Leifers
Kommentare
24
Bitterer Zwischenfall beim Karneval in Leifers
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 