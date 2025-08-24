Aktuelle Seite: Home > Chronik > Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Auer
Auto in Flammen

Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Auer

Sonntag, 24. August 2025 | 09:39 Uhr
Fahrzeugbrand Auer
Facebook/Landesfeuerwehrverband
Von: AP

Auer – Dramatischer Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Auer am frühen Sonntagmorgen: Gegen 4.30 Uhr wurden die Wehrleute zu einem Verkehrsunfall auf der Brennerstaatsstraße alarmiert. Im Kreisverkehr Nord stand ein Pkw in Vollbrand.

Der Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Unter schwerem Atemschutz bekämpften die Einsatzkräfte die Flammen, sicherten die Unfallstelle und unterstützten parallel die Suche nach dem Lenker, der das Fahrzeug verlassen hatte.

Facebook/Landesfeuerwehrverband

Rund 25 Feuerwehrmänner waren im Einsatz. Unterstützt wurden sie von Rettungsdienst, Carabinieri und Straßendienst. Nach etwa zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Dank des schnellen Eingreifens konnte verhindert werden, dass sich der Brand weiter ausbreitete.

Bezirk: Überetsch/Unterland

