Nächtlicher Unfall auf der Autobahn fordert drei Verletzte

Brenner – In der Nacht auf Samstag mussten die Freiwilligen Feuerwehren von Sterzing und Gossensaß ausrücken. Auf der Autobahn ereignete sich auf der Grenze zwischen Österreich und Italien ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lieferwagen. Alle drei Innsassen wurden unbestimmten Grades verletzt.

Neben dem Weißen Kreuz Sterzing samt Notärztin wurde zur Unterstützung der Rettungsdienst aus Tirol mit einem weiteren Notarzt angefordert.

Der Fahrer des Pkw musste mittels hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreit werden. Weiters unterstützten die Feuerwehren die Autobahnmeisterei bei der Reinigung der Fahrbahn und den Abschleppdienst.

Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Die Autobahn war für die Dauer des Einsatzes in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt.