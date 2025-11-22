Aktuelle Seite: Home > Chronik > Nächtlicher Unfall auf der Autobahn fordert drei Verletzte
Rettungseinsatz im Wipptal

Nächtlicher Unfall auf der Autobahn fordert drei Verletzte

Samstag, 22. November 2025 | 08:00 Uhr
IMG_9237
Freiwillige Feuerwehr Sterzing
Schriftgröße

Von: mk

Brenner – In der Nacht auf Samstag mussten die Freiwilligen Feuerwehren von Sterzing und Gossensaß ausrücken. Auf der Autobahn ereignete sich auf der Grenze zwischen Österreich und Italien ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lieferwagen. Alle drei Innsassen wurden unbestimmten Grades verletzt.

Neben dem Weißen Kreuz Sterzing samt Notärztin wurde zur Unterstützung der Rettungsdienst aus Tirol mit einem weiteren Notarzt angefordert.

Der Fahrer des Pkw musste mittels hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreit werden. Weiters unterstützten die Feuerwehren die Autobahnmeisterei bei der Reinigung der Fahrbahn und den Abschleppdienst.

Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Die Autobahn war für die Dauer des Einsatzes in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

Bezirk: Wipptal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Wipptal

Meistkommentiert
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Kommentare
53
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Kommentare
43
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Experte prognostiziert Ende für Putins Staat
Kommentare
20
Experte prognostiziert Ende für Putins Staat
Südtirol erlebt Wintereinbruch light
18
Südtirol erlebt Wintereinbruch light
Über acht Millionen Euro für Landes- und Schulpersonal
15
Über acht Millionen Euro für Landes- und Schulpersonal
Anzeigen
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 