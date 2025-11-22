Aktuelle Seite: Home > Chronik > Lüge führt zu Großeinsatz in Meran
Anzeige

Lüge führt zu Großeinsatz in Meran

Samstag, 22. November 2025 | 08:55 Uhr
46eeb566-0c9a-44d1-9593-12443d2ddf11
Stadtpolizei Meran
Schriftgröße

Von: mk

Meran – Ein Anrufer, der die Notrufzentrale kontaktierte, hat am Freitagabend in Meran einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Der Italiener behauptete um 20.44 Uhr am Telefon, er sei Zeuge einer Verzweiflungstat geworden. Eine Person sei von einer Brücke in die Etsch gesprungen. Zu dumm nur, dass es sich um eine Lüge handelte.

Feuerwehr und Ordnungskräfte im Großeinsatz

Die Meldung führte umgehend zur Aktivierung eines Großaufgebots an Rettungskräften. Feuerwehren von Bozen bis Meran wurden mobilisiert, um das Gebiet entlang des Flusses akribisch abzusuchen. Auch die örtliche Stadtpolizei eilte zur Brücke und nahm sofort Ermittlungen auf, um den gemeldeten Vorfall zu rekonstruieren.

Nach intensiven ersten Kontrollen und Überprüfungen stellte die Ortspolizei jedoch schnell fest, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Es gab keinerlei Hinweise auf einen Suizidversuch oder eine vermisste Person.

Anrufer war betrunken

Die Beamten konnten den Urheber des Notrufs ausfindig machen. Sie trafen den Mann in offensichtlich stark alkoholisiertem Zustand an. Er gab daraufhin zu, dass seine Meldung jeglicher Grundlage entbehrte und erfunden war.

Die Konsequenz für den Anrufer: Er wurde bei der Staatsanwaltschaft wegen falscher Notmeldung und unberechtigter Inanspruchnahme von Rettungseinrichtungen  angezeigt.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 7 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Kommentare
53
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Kommentare
46
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Experte prognostiziert Ende für Putins Staat
Kommentare
20
Experte prognostiziert Ende für Putins Staat
Über acht Millionen Euro für Landes- und Schulpersonal
15
Über acht Millionen Euro für Landes- und Schulpersonal
Carabinieri stellen über zwei Kilo Marihuana im Sarntal sicher
14
Carabinieri stellen über zwei Kilo Marihuana im Sarntal sicher
Anzeigen
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 