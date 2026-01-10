Ermittlungen nach Zwischenfall bei Kindergeburtstag

Von: luk

Leifers – Ein tragischer Vorfall hat sich kurz vor den Weihnachtsferien in Leifers zugetragen: Ein achtjähriges Mädchen wurde bei einer Geburtstagsfeier in einer Privatwohnung von einem großen Hund ins Gesicht gebissen. Bei dem Tier soll es sich laut der Zeitung Alto Adige um einen Mischling handeln – mit Anteilen eines Deutschen Schäferhundes.

Nach ersten Erkenntnissen näherte sich die Schülerin – sie besucht die dritte Klasse der Grundschule – dem älteren Hund, um ihn zu streicheln. Das Tier reagierte jedoch plötzlich aggressiv und biss das Kind ins Gesicht. Augenzeugen zufolge dauerte es einige Sekunden, bis die Anwesenden den Hund von der Achtjährigen trennen konnten.

Das Mädchen erlitt Gesichtsverletzungen und wurde umgehend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Bozen gebracht. Dort wurde sie noch am selben Tag operiert. Ärztinnen und Ärzte gehen von einer Heilungszeit von rund 20 Tagen aus.

Die Carabinieri von Leifers haben in der Folge die Ermittlungen aufgenommen. Sie sammeln Zeugenaussagen, um die genaue Dynamik des Geschehens zu rekonstruieren. Bisher liegen keine formellen Anzeigen oder Klagen vor. Unter den derzeit geprüften Tatbeständen befindet sich auch die “unterlassene Aufsicht über Tiere”.