Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose

Von: mk

Bozen – Die Kälte hat momentan Südtirol fest im Griff. Leider gibt es Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen keine Bleibe, keinen Schlafplatz haben und der bitteren Kälte in den Nächten ausgesetzt sind.

In dieser schlimmen Situation wenden sich diese Menschen u.a. an die Vinzenzgemeinschaft und sind froh, wenn sie sich duschen können oder Kleider erhalten. Viele fragen nach einer Decke oder nach einem Schlafsack, um sich nachts vor der Kälte zu schützen. Leider verfügt weder die Kleiderkammer in Bozen noch Vinzishower in Bozen über Schlafsäcke und Decken.

„Wir müssen diesen Menschen helfen, dass sie die Nächte überstehen! Daher bitten wir Sie zu helfen und Schlafsäcke und Decken zu spenden“, erklären Monika Satori für die Kleiderkammer und Josef Andreas Haspinger für den Vinzishower.

Abgeben können sie diese in der Kleiderkammer der Vinzenzgemeinschaft in Bozen in der Andreas Hoferstr. 4/F am Montag, Mittwoch und Freitag von 14.30 bis 17.00 Uhr oder im Vinzishower von der Vinzenzgemeinschaft in der Kapuzinergasse 6 in Bozen, und zwar am Montag, Mittwoch und Freitag von 11.00 bis 17.00 Uhr.