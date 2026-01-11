Aktuelle Seite: Home > Chronik > Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Aufruf der Vinzenzgemeinschaft

Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose

Sonntag, 11. Januar 2026 | 16:09 Uhr
Hilfe gegen die Kälte für Obdachlose bietet die Caritas
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Die Kälte hat momentan Südtirol fest im Griff. Leider gibt es Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen keine Bleibe, keinen Schlafplatz haben und der bitteren Kälte in den Nächten ausgesetzt sind.

In dieser schlimmen Situation wenden sich diese Menschen u.a. an die Vinzenzgemeinschaft und sind froh, wenn sie sich duschen können oder Kleider erhalten. Viele fragen nach einer Decke oder nach einem Schlafsack, um sich nachts vor der Kälte zu schützen. Leider verfügt weder die Kleiderkammer in Bozen noch Vinzishower in Bozen über Schlafsäcke und Decken.

„Wir müssen diesen Menschen helfen, dass sie die Nächte überstehen! Daher bitten wir Sie zu helfen und Schlafsäcke und Decken zu spenden“, erklären Monika Satori für die Kleiderkammer und Josef Andreas Haspinger für den Vinzishower.

Abgeben können sie diese in der Kleiderkammer der Vinzenzgemeinschaft in Bozen in der Andreas Hoferstr. 4/F am Montag, Mittwoch und Freitag von 14.30 bis 17.00 Uhr oder im Vinzishower von der Vinzenzgemeinschaft in der Kapuzinergasse 6 in Bozen, und zwar am Montag, Mittwoch und Freitag von 11.00 bis 17.00 Uhr.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Kommentare
64
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Angriffe auf Zugpersonal: Es wird immer schlimmer
Kommentare
44
Angriffe auf Zugpersonal: Es wird immer schlimmer
Ermittlungen nach Zwischenfall bei Kindergeburtstag
Kommentare
37
Ermittlungen nach Zwischenfall bei Kindergeburtstag
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Kommentare
34
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Bar-Besitzer nach Brand in Crans-Montana in U-Haft
Kommentare
30
Bar-Besitzer nach Brand in Crans-Montana in U-Haft
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 