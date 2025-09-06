Aktuelle Seite: Home > Chronik > Nauders: Lkw stürzt Abhang hinunter
Lenker eingeklemmt und schwerverletzt, einige Kühe sterben

Nauders: Lkw stürzt Abhang hinunter

Samstag, 06. September 2025 | 19:39 Uhr
543351895_1240311531461463_860516089906911011_n
Freiwillige Feuerwehr Mals
Schriftgröße

Von: ka

Nauders (A)/Mals – Am Samstagvormittag gegen 11.00 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mals zu einem grenzüberschreitenden Einsatz an der Talstation der Bergkastellseilbahn alarmiert.

Freiwillige Feuerwehr Mals

Ein mit Tieren beladener Lkw war über einen Abhang gestürzt. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt. Er wurde von den Einsatzkräften befreit und dem Notarzt übergeben.

Freiwillige Feuerwehr Mals

Leider haben einige der Tiere den Unfall nicht überlebt. Die übrigen konnten von den Feuerwehrleuten gerettet und in Sicherheit gebracht werden. Anschließend kümmerte sich die Feuerwehr gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften um die aufwändige Bergung des Schwerfahrzeugs.

Freiwillige Feuerwehr Mals

Bezirk: Vinschgau

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Vinschgau

Meistkommentiert
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Kommentare
113
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
Kommentare
85
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Kommentare
83
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Kommentare
57
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Putin würde westliche Soldaten in der Ukraine angreifen
Kommentare
39
Putin würde westliche Soldaten in der Ukraine angreifen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Panoramablick und Aktivitäten:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 