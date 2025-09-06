Nauders: Lkw stürzt Abhang hinunter

Von: ka

Nauders (A)/Mals – Am Samstagvormittag gegen 11.00 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mals zu einem grenzüberschreitenden Einsatz an der Talstation der Bergkastellseilbahn alarmiert.

Ein mit Tieren beladener Lkw war über einen Abhang gestürzt. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt. Er wurde von den Einsatzkräften befreit und dem Notarzt übergeben.

Leider haben einige der Tiere den Unfall nicht überlebt. Die übrigen konnten von den Feuerwehrleuten gerettet und in Sicherheit gebracht werden. Anschließend kümmerte sich die Feuerwehr gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften um die aufwändige Bergung des Schwerfahrzeugs.