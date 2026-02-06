Aktuelle Seite: Home > Chronik > Neue BerufsfeuerwehrmÃ¤nner und -frauen gesucht
Bewerbungsfrist lÃ¤uft bis 6. MÃ¤rz

Neue BerufsfeuerwehrmÃ¤nner und -frauen gesucht

Freitag, 06. Februar 2026 | 11:03 Uhr
Berufsfeuerwehr mit Atemschutz wÃ¤hrend einer BrandbekÃ¤mpfung.
LPA/Agentur fÃ¼r BevÃ¶lkerungsschutz/Berufsfeuerwehr
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: Ivd

Bozen – Die Berufsfeuerwehr sucht 33 neue Feuerwehrleute. Die Stellen für den Sitz in Bozen werden über einen Ausbildungswettbewerb besetzt. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 6. März.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Wettbewerb unterziehen sich einer Vorauswahl, darunter eine praktische Prüfung und eine Sportprüfung. Nach der Vorauswahl werden bis zu 33 Anwärter und Anwärterinnen zum praktisch-theoretischen Ausbildungskurs zugelassen, wo sie die Ausbildung zum Berufsbild Feuerwehrmann beziehungsweise Feuerwehrfrau erhalten.

Voraussetzungen

Um Teilnahme am Ausbildungswettbewerb können sich volljährige Personen mit Mittelschulabschluss und Lehrabschlusszeugnis (Gesellenbrief) bewerben, die nicht älter als 30 Jahre sind, die also nicht vor dem 6. März 1996 und nicht nach dem 6. März 2008 geboren sind.

Vorausgesetzt werden zudem der Führerschein B sowie der Zweisprachigkeitsnachweis B1 nach europäischem Referenzrahmen (ehemals C) und für Ladiner der entsprechende Dreisprachigkeitsnachweis. Bewerber und Bewerberinnen müssen außerdem die italienische Staatsbürgerschaft besitzen und eine körperliche Eignung nachweisen.

Wer keinen Lehrabschluss besitzt, kann am Wettbewerb teilnehmen, wenn er eine der folgenden Voraussetzungen besitzt: eine dreijährige Arbeitserfahrung in einem der genannten Berufe, eine dreijährige Berufserfahrung als Rettungsschwimmer oder Rettungsschwimmerin, als Fitness-Trainer oder Fitness-Trainerin der Stufe II oder als Fahrerin beziehungsweise Fahrer bei einer Freiwilligen Feuerwehr mit Führerscheinklasse CE.

Ansuchen um Wettbewerbsteilnahme innerhalb 6. März

Um Wettbewerbsteilnahme kann bis Freitag, 6. März, um 12.00 Uhr online auf der Website des Landesamtes für Personalaufnahme im Bereich “Wettbewerbe” angesucht werden, wo auch die Unterlagen entnommen werden können.

Auf der Grundlage einer Vorauswahl wird eine Rangordnung erstellt. Die acht erstgereihten Bewerberinnen und Bewerber werden zu dem mindestens sechsmonatigen theoretisch-praktischen Ausbildungskurs zugelassen; bis zu weitere 25 Kandidatinnen und Kandidaten können am Kurs teilnehmen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Unterberger kritisiert Demo zu â€žRemigrationâ€œ
Kommentare
73
Unterberger kritisiert Demo zu â€žRemigrationâ€œ
“Ich habe Deutsch gelernt, um arbeiten zu kÃ¶nnen”
Kommentare
44
“Ich habe Deutsch gelernt, um arbeiten zu kÃ¶nnen”
Dealer besetzen fremdes Appartement in Bozen
Kommentare
34
Dealer besetzen fremdes Appartement in Bozen
Schwarzes Ã–l tropft von Olympia-Ringen
Kommentare
33
Schwarzes Ã–l tropft von Olympia-Ringen
Olympia-Baustelle unter Druck: Video zeigt Arbeiter ohne Sicherung
Kommentare
33
Olympia-Baustelle unter Druck: Video zeigt Arbeiter ohne Sicherung
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue MaÃŸstÃ¤be in der SÃ¼dtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die RÃ¼ckrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Ãœberetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hÃ¤tte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

Â© 2026 First Avenue GmbH
 