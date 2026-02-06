Neue BerufsfeuerwehrmÃ¤nner und -frauen gesucht

Von: Ivd

Bozen – Die Berufsfeuerwehr sucht 33 neue Feuerwehrleute. Die Stellen für den Sitz in Bozen werden über einen Ausbildungswettbewerb besetzt. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 6. März.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Wettbewerb unterziehen sich einer Vorauswahl, darunter eine praktische Prüfung und eine Sportprüfung. Nach der Vorauswahl werden bis zu 33 Anwärter und Anwärterinnen zum praktisch-theoretischen Ausbildungskurs zugelassen, wo sie die Ausbildung zum Berufsbild Feuerwehrmann beziehungsweise Feuerwehrfrau erhalten.

Voraussetzungen

Um Teilnahme am Ausbildungswettbewerb können sich volljährige Personen mit Mittelschulabschluss und Lehrabschlusszeugnis (Gesellenbrief) bewerben, die nicht älter als 30 Jahre sind, die also nicht vor dem 6. März 1996 und nicht nach dem 6. März 2008 geboren sind.

Vorausgesetzt werden zudem der Führerschein B sowie der Zweisprachigkeitsnachweis B1 nach europäischem Referenzrahmen (ehemals C) und für Ladiner der entsprechende Dreisprachigkeitsnachweis. Bewerber und Bewerberinnen müssen außerdem die italienische Staatsbürgerschaft besitzen und eine körperliche Eignung nachweisen.

Wer keinen Lehrabschluss besitzt, kann am Wettbewerb teilnehmen, wenn er eine der folgenden Voraussetzungen besitzt: eine dreijährige Arbeitserfahrung in einem der genannten Berufe, eine dreijährige Berufserfahrung als Rettungsschwimmer oder Rettungsschwimmerin, als Fitness-Trainer oder Fitness-Trainerin der Stufe II oder als Fahrerin beziehungsweise Fahrer bei einer Freiwilligen Feuerwehr mit Führerscheinklasse CE.

Ansuchen um Wettbewerbsteilnahme innerhalb 6. März

Um Wettbewerbsteilnahme kann bis Freitag, 6. März, um 12.00 Uhr online auf der Website des Landesamtes für Personalaufnahme im Bereich “Wettbewerbe” angesucht werden, wo auch die Unterlagen entnommen werden können.

Auf der Grundlage einer Vorauswahl wird eine Rangordnung erstellt. Die acht erstgereihten Bewerberinnen und Bewerber werden zu dem mindestens sechsmonatigen theoretisch-praktischen Ausbildungskurs zugelassen; bis zu weitere 25 Kandidatinnen und Kandidaten können am Kurs teilnehmen.