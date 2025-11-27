Neue stellvertretende Sanitätsdirektorin

Von: mk

Bozen – Mit Beschluss N. 1171 des Generaldirektors vom 25. November 2025 übernimmt Dr.in Elisabeth Montel die Funktion der stellvertretenden Sanitätsdirektorin von Dr. Pierpaolo Bertoli, der nach 37 bewegten und prägenden Jahren im Dienst des Sanitätsbetriebs in den Ruhestand tritt.

Dr.in Elisabeth Montel ist seit 2024 Direktorin des Gesundheitsbezirks Brixen. Ab 1. Dezember 2025 übernimmt sie zusätzlich die Rolle der stellvertretenen Sanitätsdirektorin des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Montel absolvierte ihr Medizinstudium an der Universität Verona, ist Fachärztin für Hygiene und Präventivmedizin und ist seit 2008 im Südtiroler Sanitätsbetrieb beschäftigt. In ihrer bisherigen Laufbahn war sie unter anderem ärztliche Direktorin der Krankenhäuser Brixen und Sterzing sowie leitende Ärztin an der ärztlichen Direktion des Landeskrankenhauses Bozen. Dr.in Montel bringt langjährige Erfahrung, umfassende Fachkompetenz sowie fundierte Führungsqualitäten mit. In ihrer neuen Funktion als stellvertretende Sanitätsdirektorin wird sie künftig eine wichtige Rolle bei der strategischen Weiterentwicklung des Sanitätsbetriebes spielen.

Dank und Anerkennung für Dr. Pierpaolo Bertoli

Dr. Bertoli ist gebürtiger Meraner und trat 1988 – unmittelbar nach dem Militärdienst – in den Sanitätsbetrieb ein und blickt auf eine bemerkenswerte Karriere zurück. Seine Laufbahn führte ihn von den ersten Jahren in der Sportmedizin über leitende Funktionen im Krankenhaus Meran zu zentralen Positionen in der Leitung des gesamten Sanitätsbetriebes. Zuletzt war er stellvertretender Sanitätsdirektor sowie Sanitätskoordinator des Gesundheitsbezirkes Bozen.

Besonders prägend war seine Rolle während der Covid-19-Pandemie: Als geschäftsführender Sanitätsdirektor stand er an vorderster Front während einer der größten gesundheitlichen Krisen des Landes. Eine Zeit geprägt von Unsicherheit, enormer Belastung und zugleich beeindruckendem Zusammenhalt.

Mit dem 28.November endet Dr. Bertolis berufliche Tätigkeit im öffentlichen Gesundheitswesen. Künftig möchte er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und seiner Leidenschaft fürs Reisen und Motorradfahren nachgehen. Der Sanitätsbetrieb bedankt sich herzlich für sein jahrzehntelanges Engagement, seine Führungsstärke und seinen außergewöhnlichen Einsatz in herausfordernden Zeiten.

Generaldirektor Christian Kofler: „Wir freuen uns, dass wir mit Dr.in Montel eine kompetente und engagierte Führungspersönlichkeit für diese Aufgabe gewonnen haben. Gleichzeitig danke ich Dr. Bertoli für seine langjährige hervorragende Arbeit und seinen beispielhaften Einsatz zum Wohle der Südtiroler Patientinnen und Patienten.“

Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann: „Ich gratuliere Dr.in Montel zu ihrer Ernennung und wünsche ihr viel Erfolg und Freude bei ihrer neuen Tätigkeit im Dienste und zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten! Besonders danken möchte ich an dieser Stelle Dr. Pierpaolo Bertoli für die ausgezeichnete Zusammenarbeit sowie die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.“