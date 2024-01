Neues Jahr beginnt mit Neuschnee

Bozen – Das neue Jahr beginnt in vielen Landesteilen weiß. Nachdem die Südtiroler zu Weihnachten mit einem in weiten Landesteilen „grünen“ Land vorliebnehmen mussten, beschert ihnen das neue Jahr ein Südtirol in weißer Pracht.

Bereits am Silvesternachmittag begann es in vielen Gebieten des Landes zu schneien. Wie Florians Wetterseite berichtet, kamen an einigen Orten, beispielsweise in der Ortlergruppe, bis zum Neujahrsmorgen 30 Zentimeter Neuschnee zusammen. Der Neujahrstag präsentiert sich zunächst nebelig, später ab zumeist sonnig. Ab Mittag breiten sich von Süden und vom Westen her dichtere hohe Wolkenfelder aus.

Kein „weißes Weihnachten“, dafür ein „weißer Jahreswechsel“ im halben Land. Es schneit vom (oberen) Vinschgau übers Wipptal bis ins Pustertal, in Kürze auch im Eisacktal. In Bozen und Meran bleibt‘s bei Regen. pic.twitter.com/7ZlRpc9BIx — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) December 31, 2023

Es bleibt auch relativ mild. Minustemperaturen werden nur in den nördlichen und westlichen Landesteilen, im Pustertal, Wipptal und Obervinschgau, registriert. Im Süden fallen die Werte nicht unter dem Gefrierpunkt.