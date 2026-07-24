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Image bestätigt: Lebensqualität hoch, Freundlichkeit nicht

Österreich punktet bei Expats mit Lebensqualität

Freitag, 24. Juli 2026 | 11:30 Uhr
Image bestätigt: Lebensqualität hoch, Freundlichkeit nicht
APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH
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Von: apa

Expats in Österreich schätzen zwar die hohe Lebensqualität hierzulande, sind aber nicht besonders glücklich, weil ihnen das Einleben schwer gemacht wird. Das besagt die jährliche Expat Insider Umfrage von InterNations. Während Klima und Umwelt, Verkehr und Sicherheit durchwegs positiv beurteilt werden, hakt es vor allem an der Freundlichkeit. Neue Freunde zu finden, ist in Österreich besonders schwer. Insgesamt belegt Österreich Platz 23 von insgesamt 31 untersuchten Ländern.

Expats in Österreich sind den Angaben zufolge 50,3 Jahre alt. 57 Prozent davon sind Frauen, 43 Prozent Männer. 20 Prozent der Befragten gaben an, wegen eines Jobs nach Österreich gekommen zu sein, zwölf Prozent taten das zum Zweck einer Schul- oder Hochschulausbildung. Zehn Prozent der Expats in Österreich sind der Liebe wegen im Land.

28 Prozent wollen bleiben

28 Prozent der Befragten sagen, sie wollen für immer bleiben, 17 Prozent wollen Österreich irgendwann in der Zukunft wieder verlassen. 34 Prozent gaben an, es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau zu wissen.

Das beste Land für Expats ist dem Ranking zufolge Panama, gefolgt von Mexiko, Thailand, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Brasilien. Am Ende der Liste liegen Kanada, das Vereinigte Königreich, die Türkei, auf dem vorletzten Platz Deutschland und auf dem letzten Platz Norwegen.

( S E R V I C E – Mehr Informationen unter https://www.internations.org/expat-insider )

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