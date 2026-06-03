Aktuelle Seite: Home > Chronik > Operation “Alpenkohle”: Richtervereinigung weist Kritik zurück
Vorwürfe einer Inszenierung wurden laut

Operation “Alpenkohle”: Richtervereinigung weist Kritik zurück

Mittwoch, 03. Juni 2026 | 11:38 Uhr
Gericht sym
pixabay.com
Schriftgröße

Von: mk

Trient/Bozen – Im Zuge der vieldiskutierten Operation „Alpenkohle“ hat sich die Regionalsektion der Nationalen Richtervereinigung ANM mit einer scharfen Stellungnahme zu Wort gemeldet, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Die Justizvertreter bringen darin ihre „entschiedene Missbilligung“ über die Äußerungen zahlreicher Politiker und Kommentatoren zum Ausdruck, die in den vergangenen Tagen die Medienlandschaft beherrschten.

Hintergrund des Falls sind bekanntlich mutmaßliche Unregelmäßigkeiten bei der Abfallentsorgung. In diesem Zusammenhang befinden sich mehrere Spitzenbeamte des öffentlichen Dienstes sowie ein ehemaliger Bürgermeister seit mehr als zwei Wochen in Untersuchungshaft.

Der Vorwurf der Richter richtet sich gezielt gegen lokale und nationale Politiker, Medienschaffende sowie pensionierte Richter. Diese hatten sich teils besorgt, teils empört über den Verlauf der Ermittlungen und die vom Gericht in Trient angeordneten Verhaftungen und Beschlagnahmen geäußert.

Kritiker hatten im Vorfeld den Vorwurf einer Show-Ermittlung erhoben: Die Verhaftungen seien mit einem massiven Aufgebot an Sicherheitskräften und Hubschraubern inszeniert worden –als ob es um die Ergreifung gefährlicher Mafia-Bosses ginge, obwohl es sich um Personen ohne kriminelle Vorgeschichte handle.

Bemängelt wurde außerdem, dass die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft in Trient und nicht in Bozen koordiniert werden. Nach der Operation „Romeo“ versuche man nun erneut, das Bild zu vermitteln, dass auch in Südtirol die Mafia wüte, hieß es weiter.

Richtervereinigung fordert „Ruhe und Sachlichkeit“

Die Richtervereinigung versucht nun, die Wogen zu glätten und die Zweifel an der Arbeit der Justiz zu zerstreuen. Richtern und Staatsanwälten des Bezirks liege es völlig fern, Ermittlungen medial zu inszenieren, heißt es in der Stellungnahme

Ohne auf die inhaltlichen Details des laufenden Verfahrens einzugehen, betonte die Vereinigung ihr volles Vertrauen in die zuständigen Richter und Staatsanwälte. Gerade in dieser heißen Phase sei es unerlässlich, den Ermittlern die nötige Ruhe für eine objektive Bewertung und Urteilsfindung zu garantieren.

Die Vereinigung schließt ihren Appell mit einer klaren Forderung an Politik und Medien: Jede Meinung sei legitim, müsse aber den nötigen Respekt vor der Arbeit derjenigen wahren, die über die persönliche Freiheit der Betroffenen zu entscheiden haben.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Wasserknappheit in Südtirol: Geht ihr sparsam mit der Ressource um?
Kommentare
97
Wasserknappheit in Südtirol: Geht ihr sparsam mit der Ressource um?
Ignorierte Warnsignale: „Ich bin fertig“
Kommentare
25
Ignorierte Warnsignale: „Ich bin fertig“
Techno-Festival am Gardasee scheidet die Geister
Kommentare
24
Techno-Festival am Gardasee scheidet die Geister
Gewalt in Pergine: Mann schwingt Axt bei Dorffest
Kommentare
23
Gewalt in Pergine: Mann schwingt Axt bei Dorffest
Nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
Kommentare
20
Nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
Anzeigen
Panorama-Sessellift in Obereggen geöffnet
Panorama-Sessellift in Obereggen geöffnet
Ab diesen Samstag!
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 