Aktuelle Seite: Home > Chronik > Opferzahl nach Hochhaus-Brand in Hongkong steigt auf 94
Löscharbeiten dauern an

Opferzahl nach Hochhaus-Brand in Hongkong steigt auf 94

Freitag, 28. November 2025 | 07:22 Uhr
Löscharbeiten dauern an
APA/APA/AFP/PHILIP FONG
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die Zahl der Todesopfer nach dem verheerenden Hochhaus-Großbrand in Hongkong ist auf 94 gestiegen. Knapp 80 weitere Menschen seien verletzt, darunter auch einige Feuerwehrleute, berichteten Hongkonger Medien unter Berufung auf die Feuerwehr. Vor Ort liefen die Löscharbeiten demnach am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) weiter, da es in einzelnen Wohnung noch brannte.

Die Feuerwehr rechnete damit, die Such- und Rettungsaktion im Stadtteil Tai Po bis zum Vormittag (Ortszeit) beenden zu können. Bis dahin will sie sich Zutritt zu allen Wohnungen der sieben Häuserblöcke verschafft haben.

Das Feuer in der Wohnanlage Wang Fuk Court war am Mittwoch zunächst in einem Gebäude ausgebrochen und griff in der Folge auf andere Blöcke mit je mehr als 30 Stockwerken über. Die Brand-Katastrophe ist die verheerendste seit Jahrzehnten in der chinesischen Sonderverwaltungsregion.

Weitere Ermittlungen zur Brandursache

An den Wohnblöcken stand wegen einer laufender Renovierung der Anlage aus den 1980er-Jahren ein Baugerüst aus Bambus. Zudem sollen nach Angaben der Behörden bei den Arbeiten Materialien verwendet worden sein, die möglicherweise nicht den Brandschutzvorschriften entsprachen.

Drei Männer einer Baufirma wurden mit Verdacht auf fahrlässige Tötung festgenommen. Hongkongs Regierung kündigte an, nach Kritik am Brandschutz von Bambusgerüsten so bald wie möglich auf Stahlgerüste umstellen zu wollen. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Warum junge Südtiroler nicht zurückkehren
Kommentare
78
Warum junge Südtiroler nicht zurückkehren
Wolf läuft durch Wochenmarkt
Kommentare
39
Wolf läuft durch Wochenmarkt
Albtraum für Eltern: Mädels lassen sich volllaufen
Kommentare
38
Albtraum für Eltern: Mädels lassen sich volllaufen
“Methanpreise in Südtirol außer Kontrolle” – bis zu 61 Prozent teurer als im Trentino
Kommentare
36
“Methanpreise in Südtirol außer Kontrolle” – bis zu 61 Prozent teurer als im Trentino
Bozen auf unrühmlichem Spitzenplatz
Kommentare
31
Bozen auf unrühmlichem Spitzenplatz
Anzeigen
Ski Opening 2025/2026 im Latemar Dolomites
Ski Opening 2025/2026 im Latemar Dolomites
Lifte und Pisten sind in Obereggen bereits geöffnet. Heute Abend Nachtskifahren ab 19 Uhr.
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Die ersten Lifte und Pisten öffnen morgen in Obereggen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 