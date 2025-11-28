Aktuelle Seite: Home > Werbung > Ski Opening 2025/2026 im Latemar Dolomites
Lifte und Pisten sind in Obereggen bereits geöffnet. Heute Abend Nachtskifahren ab 19 Uhr.

Ski Opening 2025/2026 im Latemar Dolomites

Freitag, 28. November 2025 | 00:01 Uhr
Obereggen_LatemarAG_Winter2223_Ph.Harald_Wistahler__HW87534
Heute Abend Nachtskifahren ab 19 Uhr. - Foto: © Harald Wisthaler
Von: First Avenue

Seit heute sind im Skigebiet Obereggen Lifte und Pisten – mit zahlreichen Neuheiten – geöffnet. Heute Abend folgt das große Obereggen Night Opening: Um 19:00 Uhr wird die beleuchtete Nachtpiste eröffnet, gefolgt von einer stimmungsvollen Opening-Party im LOOX an der Talstation. Am morgigen Samstag, 29. November, öffnen auch die Bergbahnen im benachbarten Pampeago um 08:30 Uhr – mit weiteren Liften und Pisten für noch mehr Skivergnügen.

Neue Attraktion „Absam Stube“ und neue Sessel für die Liftanlage „Absam-Maierl“
Zur Wintersaison 2025/2026 wird das Skigebiet um die neu gestaltete „Absam Stube“ an der Talstation des Absam-Maierl-Sessellifts auf 1.732 Metern erweitert. Die Hütte verbindet alpine Tradition mit modernem Design und soll zu einem neuen Treffpunkt für Gäste werden. Eine große Panoramaterrasse mit Loungemöbeln und Dolomitenblick lädt zum Verweilen ein. Auch der Sessellift „Absam-Maierl“ wurde modernisiert und erhält komfortable 6er-Sitze im neuen Latemar-Design, was Komfort und Sicherheit erhöht. Die „Absam Stube“ punktet mit kreativen Details wie schwarz gebeiztem Holz, neu interpretierten Karomustern, Snowboards als Schaukeln und farbigen Akzenten. Das Zusammenspiel aus Nostalgie und Innovation schafft eine besondere Atmosphäre. Architekt Felix Pardeller beschreibt das Konzept als Ort, „der Geschichten erzählt und zugleich modern wirkt“. Die Eröffnung findet morgen statt.

Foto: © Obereggen Latemar
Foto: © Obereggen Latemar
Die neue „Absam Stube“ an der Talstation des Absam-Maierl-Sessellifts auf 1.732 Metern Höhe Architekt Felix Pardeller – Foto: © Obereggen Latemar

Latemar Dolomites: Wintersaison vom 28. November 2025 bis 12. April 2026

•50 Pistenkilometer, 40 Skipisten
•4 Rodelbahnen
•Snowpark
•Fun Lines
•Nachtskifahren und Nachtrodeln, Montag und Freitag von 19 bis 22 Uhr
•Latemar Snowpark und Nightpark
•12 Skihütten mit außergewöhnlicher Kulinarik und atemberaubendem Panorama
•Garantierte Schneesicherheit von November bis Ostern
•Nachhaltiges Energie- und Mobilitätskonzept
•Perfekte Infrastruktur mit ausgezeichneten Skischulen

Die legendäre Oberholz-Piste am Fuße des Welterbe Latemar – Foto: © Harald Wisthaler

Kombi-Angebote für Saisonskipass + Saisonverleih
Besonders interessante Angebote für Jugendliche und Familien inklusive des Verleihs der Skiausrüstung bei Saisonskipässen bieten die Bergbahnen Obereggen Latemar gemeinsam mit dem Skiverleih Siegfried an. All dies mit dem Ziel, den Skisport noch attraktiver und für die neuen Generationen noch zugänglicher zu machen. Weiters wurde auch für die kommende Wintersaison 2025/26 wurde der „Junior“-Rabatt von 30% auf Tages- und Mehrtagesskipässe auf alle unter 18-Jährigen bestätigt.

Foto: © Thomas Monsorno

ApérOberholz. Der Aperitvo lungo auf 2.096 m
Die Berghütte Oberholz auf 2.096 m ü.d.M. öffnet am Abend wieder ihre Pforten und lädt zum „Aperitivo lungo“ mit eigens kreierten Drinks und lokalen Köstlichkeiten ein. Die An- und Rückfahrt erfolgt ausschließlich mit dem Sessellift Obereggen–Oberholz. An ausgewählten Freitagen können Besucher beim ApérOberholz den Sternenhimmel unter dem Latemar genießen. Kreative Drinks, spritzige Variationen und feine Häppchen machen dieses Erlebnis zu einem besonderen Abend inmitten der Berge.
Termine: 30.01., 13.02., 27.02., 13.03., 27.03., 10.04.2026
Auffahrt: 18:00 – 22:00 Uhr / Rückfahrt: bis 23:45 Uhr
Preis ApèrOberholz inkl. Liftfahrt: 49 Euro
Reservierungen: +39 0471 618299 – oberholz@latemar.it

ApérOberholz: Spezielle Spritzvariationen mit Häppchen. DJ„s sorgen für beste Stimmung – Foto: © Mads Mogensen

Europacup-Slalom der Herren in Obereggen
Die 42. Ausgabe des Slaloms findet am Freitag, dem 19. Dezember, auf der Piste Maierl (maximale Neigung von bis zu 55 %) statt. Das Europacup Rennen in Obereggen wird wie gewohnt von den Slalomspezialisten als Training für den traditionellen Weltcup-Slalom in Alta Badia sein, welcher in diesem Jahr am 22. Dezember stattfindet. Den Slalom 2024 in Obereggen gewann der Franzose Antonie Azzolin, gefolgt vom Finnen Jesper Pohjolainen und dem Norweger Andreas Sandvik auf dem dritten Platz. Termin: Freitag, 19.12.2025 – 1. Lauf um 09:30 Uhr, 2. Lauf um 12 Uhr, Piste Maierl

Antoine Azzolin (FRA), Sieger des Europacup Slaloms in Obereggen 2024 – Foto: © Matteo Groppo

 

