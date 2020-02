Ost West Zigori Club: Die Tragödie von Luttach und die Folgen

Meran – Am Mittwoch, den 12. Februar findet mit Beginn um 20.00 Uhr der erste ost west Zigori Club des neuen Jahres. Im ost west club in Meran wird über ein schwieriges, tragisches, aber weiterhin hochaktuelles Thema in Südtirol diskutiert. Unter dem Titel Die Tragödie von Luttach und die Folgen will man mit den Gästen Peter Koler und Andreas Conca sowie natürlich auch mit dem Publikum über den tragischen Unfall von Luttach Anfang dieses Jahres sprechen. Die Moderation übernimmt Markus Lobis.

Am Anfang dieses Jahres kommt es in Luttach im Ahrntal zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit sieben Toten und vielen weiteren Verletzen. Hauptsächlich sind es junge Menschen. Der Unfalllenker stand zum Zeitpunkt des Unfalls unter erheblichem Alkoholeinfluss. Die Tragödie zieht bis heute eine mediale Berichterstattung nach sich, die in Bezug auf Verkehrsunfälle alles bisher Dagewesene übertrifft. Auch in den sozialen Medien kocht die Wut hoch und es entstehen unzählige Diskussionen und Debatten, sowohl zum Thema Alkohol am Steuer bzw. zur nachfolgenden Medienberichterstattung.

Beim ersten Zigori Club des Jahres will man verruche, sich einem schwierigen und hochkomplexen Thema mit der nötigen Sensibilität und Sorgfalt zu nähern. Mit Peter Koler (Leiter Forum Prävention) und Andreas Conca (Direktor der psychatrischen Abteilung Krankenhaus Bozen) curde zwei Experten eingeladen, die mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen einen wichtigen Beitrag in der aufgeheizten Debatte leisten sollen.