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Crash mit Auto

Panider Sattel: Junge Motorradfahrerin aus Südtirol verletzt

Freitag, 26. Juni 2026 | 16:07 Uhr
wk rettung weißes Kreuz notarzt blaulicht symbol ambulance ambulanz hilfe
fotolia.de/Comofoto - Symbolbild
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Von: luk

Panider Sattel – Auf der Straße vom Panider Sattel nach St. Ulrich in Gröden hat sich heute eine 18-jährige Motorradfahrerin aus Südtirol erheblich verletzt, nachdem sie mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt war.

Der Crash war so heftig, dass das Bike der Südtirolerin in zwei Teile gerissen wurde.

Die 18-Jährige wurde erstversorgt und dann mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.

Im Einsatz war außerdem die Freiwillige Feuerwehr Runggaditsch.

Bezirk: Salten/Schlern

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