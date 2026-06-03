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Kontrollen in der Nähe des Friedhofs

Parksünder in Bozen sanktioniert

Mittwoch, 03. Juni 2026 | 09:15 Uhr
Carabinieri 2
Carabinieri
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Von: mk

Brixen – Die Carabinieri und die Ortspolizei von Bozen haben in den vergangenen Tagen im Rahmen verstärkter Verkehrskontrollen für mehr Sicherheit auf der Straße gesorgt. Dabei wurden nicht nur Fahrzeuge kontrolliert, sondern es gerieten auch Parksünder ins Visier der Ordnungshüter. Das Ergebnis: Zahlreiche Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung und saftige Bußgelder.

Der erste Schwerpunkt der Kontrollen lag auf dem Parkplatz direkt neben dem städtischen Friedhof. Beschilderung und Bodenmarkierungen stellen dort unmissverständlich klar, dass ausschließlich Pkw in der Zone parken dürfen. Dennoch fanden die Ordnungshüter dort gleich sechs Wohnmobile im absoluten Halteverbot vor. Die Lenker wurden dementsprechend zur Kasse gebeten.

Bei der genaueren Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass zwei der Camper ohne gültige Fahrzeugrevision unterwegs waren. Dies zog eine zusätzliche Strafe von jeweils 173 Euro nach sich.

Im Anschluss weitete sich die gemeinsame Operation auf den Parkplatz am Pfarrhof aus, wo die Einsatzkräfte auf ein ähnliches Bild stießen. Auch hier sanktionierten Carabinieri und Ortspolizei vier weitere Wohnmobile wegen illegalen Parkens – und wieder fehlte bei zwei der kontrollierten Fahrzeuge die fällige Revision.

Zusätzlich entdeckten die Behörden auf dem Gelände zwei ordnungswidrig abgestellte Wohnwagen. Während ein Besitzer seinen Anhänger nach Aufforderung sofort selbst entfernte, musste für den zweiten Wohnwagen ein Abschleppverfahren eingeleitet werden. Der Inhaber wird derzeit noch ermittelt.

Stadtgemeinde soll Beschilderung nachbessern

Um zu verhindern, dass sich solche Vorfälle wiederholen, haben sich Ortspolizei und Carabinieri nun offiziell an die zuständigen Stellen der Stadtgemeinde Bozen gewandt – mit der Aufforderung, die Beschilderung an den Einfahrten der betroffenen Parkplätze deutlich nachzubessern.

So soll künftig verhindert werden, dass Wohnmobile dringend benötigte Pkw-Parkplätze für Anwohner sowie Besucher des Friedhofs und der nahegelegenen Kultstätten wegnehmen.

Bezirk: Bozen

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