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Zwei Verletzte

Passeiertal: Motorrad von Lkw erfasst

Mittwoch, 24. Juni 2026 | 17:41 Uhr
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Facebook/Freiwillige Feuerwehr Riffian
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Von: luk

Riffian – Ein Verkehrsunfall mit verletzten Personen hat sich am heutigen Tag im Dorfzentrum von Riffian ereignet. Dabei wurden ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin von einem Lastwagen erfasst.

Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Riffian blieb der Motorradfahrer zunächst regungslos vor dem Fahrzeug liegen, war jedoch beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bei Bewusstsein. Die Beifahrerin konnte sich eigenständig befreien.

Die Feuerwehr übernahm die Erstversorgung der beiden Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Im Anschluss an die medizinische Versorgung wurden die Fahrbahn gereinigt und das beschädigte Motorrad geborgen.

Während des Einsatzes war die Passeirer Straße vollständig für den Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen neben der Feuerwehr Riffian auch der Rettungswagen und das Notarzteinsatzfahrzeug aus Meran sowie der Rettungshubschrauber.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Riffian

Bezirk: Burggrafenamt

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