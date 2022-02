Penon: Geräteschuppen bei Gasthaus steht in Vollbrand

Penon – In Penon ist der Geräteschuppen des Gasthauses Himmelpfort in Brand geraten. Bei Ankunft der Feuerwehren standen der Schuppen und zwei Fahrzeuge bereits gänzlich unter Flammen und konnten leider nicht mehr gerettet werden. Auch zwei Autos fielen dem Feuer zum Opfer.

Die rund 55 Feuerwehrleute konnten aber eine weitere Ausbreitung des Feuers auf das nahe Gebäude erfolgreich verhindern. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt, aber der Sachschaden ist beachtlich. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten haben noch einige Zeit in Anspruch genommen. Der rund 40 Quadratmeter große Geräteschuppen brannte komplett ab. Das angebaute Gasthaus an der Himmelpfort konnte dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr gerettet werden.

Die Brandursachenermittlung wird von der Berufsfeuerwehr Bozen durchgeführt.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Penon, Kurtatsch, Graun und Tramin. Die Freiwilligen Feuerwehren von Neumarkt und Margreid blieben in Kurtatsch in Bereitschaft. Insgesamt standen 55 Feuerwehrmänner mit zehn Fahrzeugen im Einsatz. Weitere 30 Männer mit acht Fahrzeugen waren in Bereitschaft in Kurtatsch.