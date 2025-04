Trump: Putin möchte Frieden in der Ukraine

Von: APA/AFP

Russlands Präsident Wladimir Putin will nach den Worten von US-Präsident Donald Trump Frieden in der Ukraine. “Ich denke, er will das”, sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) dem Sender ABC News auf die Frage, ob Putin ein Ende des Konflikts in der Ukraine möchte. “Ich glaube, sein Traum war es, das ganze Land einzunehmen, aber meinetwegen wird ihm das nicht gelingen”, fügte der Republikaner hinzu, der am Dienstag den 100. Tag seiner zweiten Amtszeit im Weißen Haus feierte.

Auf die Frage, ob er dem Kremlchef vertraue, sagte Trump: “Ich vertraue nicht vielen Menschen.” Nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Rom hatte Trump am Samstag Zweifel an der russischen Bereitschaft zu einem Friedensschluss mit der Ukraine geäußert und mit Strafmaßnahmen gegen Moskau gedroht, nachdem zuvor bei russischen Angriffen erneut zahlreiche Zivilisten ums Leben gekommen waren.

Putin verkündete am Montag überraschend eine 72-stündige Waffenruhe vom 8. bis 11. Mai in der Ukraine. Der ukrainische Vorschlag einer Verlängerung auf 30 Tage wurde hingegen abgelehnt. Zuletzt hatte Putin eine 30-stündige “Oster-Waffenruhe” ausgerufen. Auch wenn die Gefechte in der Zeit nachließen, warfen sich beide Seiten wiederholte Verletzungen der Feuerpause vor.