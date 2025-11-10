Aktuelle Seite: Home > Chronik > Pitbull-Angriff in Bozen
Hunde-Besitzerin erstattet Anzeige

Pitbull-Angriff in Bozen

Montag, 10. November 2025 | 17:55 Uhr
Von: luk

Bozen – Ein schwerer Hundebissvorfall hat sich am Sonntag kurz vor 10.00 Uhr auf einem Spazierweg im Bozner Stadtteil Haslach ereignet. Der Labrador “Ciro Black”, das Haustier der Bozner Lehrerin Rita D’Agostino, wurde von zwei freilaufenden Pitbulls angegriffen und dabei schwer verletzt.

Italienischen Medienberichten zufolge hatten die Tiere keine Leine, als sie sich auf den Hund stürzten. Der Halter der Pitbulls habe zunächst versucht, die Tiere zu trennen, sei dann jedoch vom Ort des Geschehens geflüchtet, bevor die Carabinieri eintrafen.

“Ciro Black” musste nach dem Vorfall sieben Stunden lang operiert werden. Laut seiner Halterin sind die Verletzungen schwer: Er erlitt tiefe Bisswunden und hat nun zahlreiche Nähte. Neurologische Schäden können noch nicht ausgeschlossen werden. Der Gesundheitszustand des Tieres gilt als stabil, aber kritisch.

Rita D’Agostino hat bei den Carabinieri Anzeige gegen den unbekannten Hundehalter erstattet. Sie zeigte sich entsetzt über die Verantwortungslosigkeit des Mannes und besorgt um die Sicherheit in öffentlichen Parks. “In dieser Gegend sind viele Kinder und ältere Menschen unterwegs. Hätten die Hunde Menschen angefallen wäre es wohl noch schlimmer ausgegangen“, so D’Agostino.

Der Vorfall hat eine neue Diskussion über die Sicherheit in Bozens Grünanlagen und die Pflichten von Hundebesitzern entfacht.

Bezirk: Bozen

