Pkw im Vinschgau erregt Verdacht: Zwei Männer angezeigt

Schlanders – Den Carabinieri im oberen Vinschgau ist in den vergangenen Tagen ein verdächtiges Auto aufgefallen. Der Pkw war in mehreren Wohnsiedlungen gesehen worden und steuerte offenbar kein konkretes Ziel an. Die Durchsuchung des Wagens lieferte dann die Bestätigung.

Im Einsatz standen die Carabinieri von Schluderns, Prad und Schlanders. Die Ordnungshüter hielten das Fahrzeug auf und kontrollierten die Insassen. Dabei handelte es sich um einen Italiener und einen Albaner. Beide Männer sind bereits polizeibekannt.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stießen die Ordnungshüter auf einen großen Seitenschneider, ein Schneidegerät und Handschuhen aus Nitril. Während sämtliche Gegenstände beschlagnahmt wurden, kassierten die Männer eine Anzeige wegen des ungerechtfertigten Besitzes von Dietrichen.