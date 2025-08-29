Pkw überschlägt sich bei Tramin

Von: mk

Tramin – In der Nacht auf Freitag ist es auf der Landesstraße zwischen Tramin und Auer zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein Auto auf der regennassen Straße überschlagen hat.

Der Fahrer konnte sich selbst auf dem Fahrzeug befreien und wurde vom Weißen Kreuz Unterland mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr von Tramin sicherte bei strömenden Regen dein Einsatzort ab, leuchtete die Unfallstelle aus und barg das Fahrzeug, ehe es abgeschleppt wurde.

Die Carabinieri ermitteln den Unfallhergang.