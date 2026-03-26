Polizei greift jungen Einbrecher kurz nach der Tat auf

Von: mk

Bozen – In der vergangenen Nacht hat eine Polizeistreife in der Bozner Industriezone einen 20-jährigen Tunsier wegen Einbruchs festgenommen. Die Beamten beobachteten den jungen Mann, wie er sich mit einer tief ins Gesicht gezogener Kapuze hastig von einem Geschäftsgebäude entfernte und zudem eine prall gefüllte Tasche bei sich trug.

Nachdem sie ihn aufgehalten hatten, prüften die Polizisten den Inhalt der Tüte. Neben diversen Lebensmitteln und einem Mobiltelefon förderten die Beamten Bargeld in Höhe von rund 300 Euro in Scheinen unterschiedlicher Größe sowie zahlreichen Münzen zutage.

Gleichzeitig nahmen weitere Ordnungshüter das nahegelegene Geschäft unter die Lupe, aus dessen Richtung der Mann gekommen war. Dort bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung: Die Glasscheibe war gewaltsam zertrümmert worden, während im Laden ein völliges Durcheinander herrschte. Auch die Registrierkasse lag offen auf dem Boden.

Der 20-Jährige, der bereits mehrfach vorbestraft ist und sich derzeit als Asylbewerber in Italien aufhält, wurde wegen schweren Diebstahls unter Arrest gestellt. Nun erwartet ihn ein Schnellverfahren vor Gericht in Bozen.