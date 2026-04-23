Prad: Nächtlicher Crash am Dorfausgang

Von: luk

Prad – In Prad ist es an der Dorfausfahrt in der Nacht auf Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen.

Gegen 23.20 Uhr waren zwei Autos aufeinander aufgefahren. Zwei Südtiroler zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.

Sie wurden vom Weißen Kreuz medizinisch versorgt und zur Kontrolle ins Krankenhaus eingeliefert. Ebenso im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Prad und die Carabinieri.

Ebenso im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Prad: Die Wehrleute sicherten die Unfallstelle ab, banden austretende Betriebsstoffe mit Bindemitteln und stellten einen einfachen Brandschutz sicher, um weitere Gefahren zu verhindern. Zusätzlich unterstützte die Feuerwehr den Abschleppdienst bei der Bergung der beschädigten Fahrzeuge. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Fahrbahn von Trümmerteilen befreit, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen.

Die Carabinieri waren mit der Ermittlung des Unfallhergangs betraut.