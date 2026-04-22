Schlag für Crans-Montana-Opferfamilien: Saftige Krankenhausrechnungen erhalten

Von: ka

Crans Montana/Rom – Die italienischen Familien der Opfer der Feuerkatastrophe von Crans Montana trauten ihren Augen kaum, als sie in den letzten Tagen ihre E-Mail-Postfächer öffneten. Darin lagen E-Mails von Schweizer Krankenhäusern, die exorbitante Rechnungen enthielten. Für einen kurzen Krankenhausaufenthalt hatten Krankenhäuser wie jenes in Sion im Kanton Wallis den Angehörigen der Opfer Rechnungen von bis zu 67.000 Euro ausgestellt.

Die Väter und Mütter, deren Kinder von der Katastrophe ein Leben lang gezeichnet sein werden und die gerade erst mit der Rehabilitation begonnen haben, sind wütend und empört: „Das ist ein Schock. Während wir seit Wochen auf die Übermittlung der Krankenakten warten, stellen sie uns Rechnungen aus!” Der italienische Botschafter in der Schweiz versicherte jedoch: „Die Schweiz wird alles bezahlen!” Auch Premierministerin Giorgia Meloni zeigte sich verärgert. Sie wies den Botschafter an, die Lage genau zu beobachten.

Offensichtlich reichten die Flammen des „Constellation“ und die monatelangen Qualen auf den Intensivstationen nicht aus. Für die Familien der jungen Menschen, die in den Brand in Crans-Montana am Silvesterabend verwickelt waren, folgte der nächste Schlag in Form von per E-Mail eingegangenen Krankenhausrechnungen mit astronomischen Kosten. Wie La Repubblica berichtet, weisen die von den Schweizer Einrichtungen, insbesondere vom Spital in Sion, übermittelten Unterlagen exorbitante Summen auf. Diese reichen von 17.000 bis zu fast 67.000 Euro für Blitz-Krankenhausaufenthalte, die oft weniger als 15 Stunden dauerten. In dieser Zeit wurden die Betroffenen vor der Verlegung ins Niguarda-Spital in Mailand in den Schweizer Krankenhausbetten behandelt.

Obwohl in den Rechnungen ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass die Angehörigen nicht zur Begleichung der Rechnung verpflichtet sind, hat der Erhalt dieser Dokumente eine Welle der Empörung unter jenen ausgelöst, die seit Monaten mit ansehen müssen, wie ihre Kinder mit verheerenden Verbrennungen und Lungenschäden kämpfen. Die Enttäuschung hängt vor allem mit der bürokratischen Kälte angesichts einer noch immer nicht abschließend aufgeklärten Tragödie zusammen.

„Zum Schaden kommt der Hohn hinzu”, kommentiert Umberto Marcucci, Vater von Manfredi. „Für uns alle war es ein Schock, diese E-Mail ohne Vorwarnung zu sehen. Sie enthält Zahlen ohne jegliche Erklärung, die eher einem Stundensatz ähneln.“ Den Eltern geht es nicht nur darum, wer das Geld konkret zahlen wird, sondern auch darum, dass die Schweizer Behörden ihre Versprechen einhalten, die sie unmittelbar nach der Katastrophe gegeben haben. Marcucci betont: „Nach allem, was passiert ist, ist es für uns unerlässlich, dass der Kanton Wallis die Kosten übernimmt und der italienische Staat keinen Verlust erleidet.“

Genau in diesem Sinne gab es am Montagnachmittag beruhigende Zusicherungen vom italienischen Botschafter in der Schweiz, Gian Lorenzo Cornado. „Der Präsident des Kantons Wallis, Mathias Reynard, hat mir versichert, dass die Familien den Spitälern nichts schulden, die Gesundheitskosten vollständig vom Kanton Wallis und gegebenenfalls vom Schweizer Bund übernommen werden und der italienische Staat nicht in Regress genommen wird. Dies war von Anfang an angekündigt worden.” Cornado war nach dem Unglück von Crans Montana und den Mängeln bei den Ermittlungen von der Regierung nach Rom zurückgerufen worden. Der Botschafter dürfte die Schweizer Zusage auch auf Bundesebene im Rahmen des für Mittwoch geplanten Treffens mit dem Bundesamt für Justiz in Bern bekräftigen.

Was die Situation noch bitterer macht, ist das Schweigen der Walliser Spitäler in klinischer Hinsicht. Während die Schweizer Buchhalter die Behandlungskosten blitzschnell beziffert haben, scheinen die Ärzte es nicht so eilig zu haben, die für die Rehabilitation der Jugendlichen notwendigen Krankenakten zu übermitteln. „Seit Monaten fordern wir die Krankenakten an, die wir nie erhalten haben“, beschweren sich die Familien. „Die Rechnung kommt aber trotzdem.“ Eine solche Ungleichbehandlung bezeichnet Domenico Radice, der mehrere Brandopfer vertritt, als inakzeptabel. Er betont, dass bereits die Zusendung dieser Rechnungen einen Mangel an Sensibilität darstelle: „Unabhängig davon, wer bezahlt“, kommentiert Radice, „ist das ziemlich skandalös. Ein solcher Fall hätte zumindest eine andere Behandlung erfordern müssen. Für die Familien ist das unbeschreiblich, für sie ist das Maß voll.“

Die Schweiz spricht hingegen von einem Missverständnis und betont, dass es sich nicht um Rechnungen, sondern um in der Schweiz übliche Kostenaufstellungen handelt. „Dabei handelt es sich um die sogenannten Kostenbelege, die in der Schweiz von allen Gesundheitsdienstleistern – vom Hausarzt bis zum Krankenhaus – an jeden ausgestellt werden, der eine medizinische Behandlung in Anspruch nimmt. Sie dienen dazu, die Gesundheitsausgaben transparent zu gestalten, indem sie die Kosten Punkt für Punkt aufführen“, merkt ein Internetnutzer an.

Auch Premierministerin Giorgia Meloni zeigte sich verärgert. „Als ich hörte, dass ein Schweizer Krankenhaus den Familien einiger Jugendlicher, die in den Brand in Crans-Montana am Neujahrstag verwickelt waren, Rechnungen in Höhe von mehreren zehntausend Euro geschickt hat, war ich schockiert. Das ist eine Beleidigung und zugleich ein Hohn, den nur eine unmenschliche Bürokratie hervorbringen konnte“, schrieb die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in den sozialen Medien.

Sie habe mit dem Botschafter gesprochen, so Meloni weiter. „Die Schweizer Behörden haben versichert, dass es sich um einen Fehler handelte und die Familien nichts bezahlen müssen. Ich habe den Botschafter jedoch gebeten, diesem Thema höchste Aufmerksamkeit zu widmen, denn es wäre abscheulich, wenn solche Kosten auf die Opfer oder auf Italien zurückfallen könnten.“ Die italienische Regierung bekräftigt ihre Solidarität mit den betroffenen Jugendlichen und ihren Familien und wird weiterhin alles Notwendige tun, um Licht in die Tragödie zu bringen und die Verantwortlichkeiten zu klären.