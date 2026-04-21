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Streit zwischen Trump und Papst: Soll sich das Kirchenoberhaupt politisch äußern?

Dienstag, 21. April 2026 | 07:04 Uhr
Papst Leo nimmt verschiedene Traditionen der Kirche wieder auf
APA/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI
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Von: luk

Vatikan/USA – Der Konflikt zwischen der US-Regierung und Papst Leo XIV., der vergangene Woche eskaliert ist, hat international für Diskussionen gesorgt. Auslöser waren kritische Aussagen des Pontifex zum Krieg im Iran, die unter anderem von US-Vizepräsident JD Vance scharf zurückgewiesen wurden. Auch Donald Trump griff den Papst wegen seiner Aufrufe zum Frieden öffentlich an.

Während der Papst Gewalt grundsätzlich verurteilte und sich damit klar positionierte, werfen ihm Vertreter der US-Regierung vor, sich zu stark in politische Fragen einzumischen.

Gegipfelt ist der Disput zwischenzeitlich in einem skurrilen KI-Bild, das Trump als Jesus zeigt. Später nahm der US-Präsident das Bild wieder aus dem Netz.

Die Debatte wirft aber eine grundsätzliche Frage auf: Welche Rolle soll das Oberhaupt der katholischen Kirche in politischen Konflikten spielen? Gebt jetzt eure Meinung ab!

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