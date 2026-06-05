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in Obereggen wieder geöffnet!

Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift

Freitag, 05. Juni 2026 | 00:01 Uhr
Latemar Mayrl Ph. Thomas Monsorno
Am Fuße des Latemars wandern – durch stille Wälder und grüne Almwiesen, während die schroffen Dolomitengipfel im Hintergrund in den Himmel ragen. - Foto: © Thomas Monsorno
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Von: First Avenue

Der Panorama-Sessellift Obereggen-Oberholz öffnet ab dem morgigen Samstag, dem 6. Juni, und bietet täglich von 8:30 bis 18:00 Uhr Zugang zum Latemar Dolomites. Eine Woche später, ab dem 13. Juni, nimmt auch die Kabinenbahn Obereggen-Ochsenweide den Betrieb auf. Die Region rund um Obereggen, Pampeago und Predazzo bietet zahlreiche Sommeraktivitäten: von Themenwegen für die ganze Familie bis zu anspruchsvollen Wanderungen, entspannenden Achtsamkeitspfaden und sportlichen Biketouren ist alles dabei. Der Latemar, der zum UNESCO-Welterbe Dolomiten gehört, ist von Bozen aus in nur 20 Minuten erreichbar.

Ein besonderes Highlight ist die alpine Bergtour zur Latemar-Hütte. Die Tour startet mit dem Panorama-Sessellift zur Berghütte Oberholz und führt über Weg Nr. 18 weiter zur Gamsstallscharte. Von dort aus hat man einen beeindruckenden Ausblick auf das Fleimstal und die Südhänge des Latemars. Anschließend geht es weiter zum „Torre di Pisa“, einem markanten Felsen, bevor die Tour schließlich bei der auf 2.700 Metern gelegenen Latemar-Hütte endet. Diese vier bis fünf Stunden lange Tour ist ideal für geübte Wanderer und bietet ein einzigartiges Bergerlebnis.

Ein besonderes Erlebnis ist diese anspruchsvolle Bergwanderung zwischen gewaltigen Bergstürzen aus bizarren Felsblöcken bis zur Latemar-Hütte auf 2.671 m. – Foto: © Thomas Monsorno

Die Berghütte Oberholz auf 2.096 Metern Höhe bietet nicht nur atemberaubende Ausblicke, sondern auch regionale Küche und nachhaltige Architektur. Jeden Donnerstag und Samstag wird ein besonderes Frühstück serviert (Anmeldung erforderlich). Weitere Infos unter oberholz.com.

Die Berghütte Oberholz ist bequem über den angrenzenden Sessellift von Obereggen aus zu erreichen. Es führen auch verschiedene Wanderwege von Obereggen, Pampeago oder Predazzo aus zur Berghütte. – Foto: © Mads Mogensen

Panoramasessellift Obereggen-Oberholz (1.550m – 2.096m)
06.06. – 04.10.2026, 08.30 – 18.00 Uhr

Kabinenbahn Obereggen-Ochsenweide (1.540m – 1.830 m)
13.06. – 04.10.2026, 08.30 – 18.00 Uhr

FAMILY TICKET: € 52,00
2 Erwachsene und 2 Kinder im Alter von 9 bis 16 Jahren

Erwachsene: € 16,50 Einzelfahrt, € 22,00 hin und zurück
Jugendliche: € 14,00 Einzelfahrt, € 18,00 hin und zurück
Radtransport mit der Kabinenbahn Ochsenweide: € 6,00

Kinder unter 8 Jahren fahren auf allen Aufstiegsanlagen kostenlos.
Ermäßigungen für Jugendliche unter 16 Jahren.
Kinder: geboren nach dem 01.01.2018 / Jugendliche: geboren nach dem 01.01.2008

Info Bergbahnen Obereggen
Tel. +39 0471 618 200
www.obereggen.com

Highlights im Sommer 2026

Geführte Meditation im Mindful.Latemar jeden Dienstag:
… hier geht es zur Vormerkung

Geführte Gipfelwanderung zur Latermarhütte jeden Donnerstag:
– Anmeldung Eggental Tourismus

Frühstück auf 2.096 m jeden Donnerstag und jeden Samstag:
– Anmeldung Berghütte Oberholz

Rosadira Bike Days vom 10. bis 14. Juni:
Informationen Eggental Tourismus

Eggentaler Schupfenfest am 2. August:
Kabinenbahn und Sessellift € 5,00 für Hin- und Rückfahrt

Wild und Wald Genusswochen vom 19. September bis 4. Oktober:
Informationen Eggental Tourismus

Hier zum Latemar Dolomites Summer Video

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