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Feier in St. Pauls

Galionsfigur der Selbstbestimmung: Eva Klotz feiert 75. Geburtstag

Donnerstag, 04. Juni 2026 | 10:01 Uhr
Eva-Klotz
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Von: mk

St. Pauls – Eva Klotz feiert heute ihren 75. Geburtstag. Seit Jahrzehnten steht ihr Name wie kein anderer für den Einsatz für Heimat und Selbstbestimmung. Die Süd-Tiroler Freiheit überraschte ihre Mitbegründerin mit einer Feier in St. Pauls. “Zahlreiche Weggefährten blickten auf die gemeinsame Zeit zurück und gaben ein Versprechen für die Zukunft: Der Einsatz für die Freiheit Südtirols von Italien geht weiter!”, erklärt die Bewegung in einer Aussendung.

Eva Klotz ist am 4. Juni 1951 in Walten im Passeiertal geboren. Sie ist das erste von sechs Kindern der Lehrerin Rosa Pöll und des Schmiedes und Freiheitskämpfers Georg Klotz. Nach der Mittelschule besuchte Eva Klotz die Lehrerbildungsanstalt in Meran und legte dort 1969 die Matura ab. Anschließend studierte sie in Innsbruck Geschichte, Volkskunde und Philosophie. 1974 promovierte Eva Klotz zur Doktorin der Philosophie. Bis 1983 übte sie den Lehrberuf an Oberschulen in Brixen und Bozen aus.

1983 zog Eva Klotz erstmals in den Südtiroler Landtag ein. 31 Jahre lang gehörte sie dem Hohen Haus an. In dieser Zeit absolvierte sie 1.366 Landtagssitzungen. In zahllosen Rundfunk- und Fernsehauftritten trat sie unbeirrt für das Selbstbestimmungsrecht der Südtiroler ein. Auch international war sie präsent. Sie wirkte an Kongressen mit, war Wahlbeobachterin und nahm an Treffen zahlreicher Freiheitsbewegungen teil. “Bis heute gilt Eva Klotz europaweit als Ansprechpartnerin für Parteien und Bewegungen, die sich für Freiheit und Selbstbestimmung der Völker einsetzen”, erklärt die Bewegung.

Die Süd-Tiroler Freiheit wünscht ihrer Mitbegründerin Eva Klotz Gesundheit, Kraft und Glück für ihren weiteren Lebensweg. Ihren Kampf für die Unabhängigkeit Südtirols von Italien werde die Bewegung beharrlich fortführen. “Ganz im Sinne von Georg Klotz, dessen Leitsatz bis heute nachhallt: ‘Die Freiheit und das Himmelreich gewinnen keine Halben'”, erklärt die Süd-Tiroler Freiheit abschließend.

Bezirk: Überetsch/Unterland

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