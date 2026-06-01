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Nach tragischem Unfall

“Ulten hilft zom” organisiert Benefiz-Event für Anna Seebachers Familie

Montag, 01. Juni 2026 | 11:57 Uhr
Anna Seebacher
privat
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Von: mk

Kuppelwies – „Ulten hilft zom“ – unter diesem Motto organisieren engagierte Ultner mit dem Rückhalt des Bäuerlichen Notstandsfonds (BNF) am Dienstag neben der Umlaufbahn in Kuppelwies ein großes Benefiz-Open-Air: Der Reinerlös kommt der Familie der von Anna Seebacher Breitenberger zugute, die erst kürzlich in Ulten tödlich verunglückt ist. Die Frau hinterlässt nach ihrem Tod neben ihrem Mann auch zwei minderjährige Kinder.

Vereine, Verbände, Privatpersonen und die Gemeinde unterstützen die Veranstaltung tatkräftig. Träger der Benefizaktion ist der Ultner Fischerverein unter Präsident Max Gruber.

Los geht es am Dienstag um 10.00 Uhr vormittags. Der Eintritt kostet 15 Euro, für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist der Eintritt frei.

Bezirk: Burggrafenamt

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