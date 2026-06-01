Südtiroler Filmemacher gewinnt mehrfach international mit Dokumentarfilm

Von: mk

Sterzing – Der Südtiroler Dokumentarfilm „High Above – Highlining on Tribulaun“ setzt seinen internationalen Erfolgskurs fort: Beim Gully International Film Festival wurde die Produktion gleich doppelt ausgezeichnet und erhielt sowohl den Preis für den Besten Dokumentarfilm (Best Documentary Film) als auch für die Beste Produktion (Best Producer).

Das Festival verzeichnete in diesem Jahr eine starke internationale Beteiligung mit mehr als 550 Einreichungen aus über 36 Ländern, was die Bedeutung der Auszeichnung zusätzlich unterstreicht.

Bemerkenswert ist auch der Veröffentlichungsweg des Films: „High Above“ wurde zunächst auf verschiedenen Streaming-Plattformen wie Tubi, Apple TV und weiteren veröffentlicht und erreichte dort ein breites internationales Publikum, bevor er anschließend auf mehreren Filmfestivals als offizielle Auswahl gezeigt wurde.

Zusätzlich war die Produktion Semi-Finalist beim World Film Festival in Cannes, wodurch die internationale Aufmerksamkeit rund um das Projekt weiter zunahm.

Besonders hervorzuheben ist zudem die bevorstehende Teilnahme am International Festival of Outdoor Films (IFOF). Das IFOF gilt als das weltweit größte reisende Wettbewerbsfestival für Outdoor-, Abenteuer- und Extremsportfilme und zählt in seiner Nische zu den bedeutendsten internationalen Plattformen dieser Art. Die Auswahl des Films unterstreicht die hohe Relevanz der Produktion innerhalb der globalen Outdoor- und Bergfilmszene. „High Above“ wird dort als offizielle Auswahl präsentiert werden.

Nun folgte bereits die nächste Erfolgsmeldung: Vom Tamizhagam International Film Festival erhielt das Team die Nachricht, dass „High Above – Highlining on Tribulaun“gleich in mehreren Kategorien ausgezeichnet wurde. Der Film gewann unter anderem die Preise für Best International Feature Film, Best Documentary Feature Film sowie Best Director.

Verantwortlich für das Projekt ist der Südtiroler Filmemacher Tobias Marcotto. Produziert wurde der Film von der Sterzinger Produktionsfirma SickLevel Production, die sich auf innovative Projekte im Bereich Outdoor- und Extremsport spezialisiert hat.

Die zentralen Protagonisten des Films sind Mark Michael Mair, Robert Pelz, Johannes Ellemunt, Markus Thaler und Tobias Gerhardt, die das Highlining am Tribulaun mit eindrucksvoller Intensität und persönlichem Einsatz erlebbar machen.

Der Film widmet sich der faszinierenden Welt des Highlinings und wurde vor der imposanten Kulisse des Tribulaun-Massivs gedreht. Die Dokumentation begleitet die Athleten in schwindelerregender Höhe und zeigt eindrucksvoll das Zusammenspiel von körperlicher Präzision, mentaler Stärke und der einzigartigen alpinen Umgebung.

Die internationalen Auszeichnungen und Festivalteilnahmen zeigen, dass Produktionen aus Südtirol zunehmend auch auf globaler Ebene Aufmerksamkeit erhalten. Mit seiner starken Bildsprache und der außergewöhnlichen Thematik zählt „High Above – Highlining on Tribulaun“ inzwischen zu den erfolgreichsten alpinen Dokumentarfilmprojekten aus Südtirol.