An der Unrechtsgrenze

Von: AP

Timmelsjoch – Ein schlichter, aber symbolträchtiger Moment hoch oben am Timmelsjoch: Schützen und Bürgermeister setzten gemeinsam ein Zeichen der Verbundenheit – dort, wo Tirol bis heute geteilt ist. Bei der Dornenkrone fand heute eine Fahnenhissung statt, die weit mehr war als ein protokollarischer Akt. Die drei Landeskommandanten der Tiroler Schützenbünde – Mjr. Christoph Schmid (Südtiroler Schützenbund), Mjr. Thomas Saurer (Bund der Tiroler Schützenkompanien) und Mjr. Enzo Cestari (Welschtiroler Schützenbund) – trafen sich gemeinsam mit den Bürgermeistern der angrenzenden Gemeinden: Ernst Schöpf (Sölden), Stefan Illmer (Moos in Passeier) und Robert Tschöll (St. Leonhard in Passeier). Ebenfalls dabei waren die Bataillonskommandanten Simon Klotz (Bataillon Ötztal) und Artur Oberprantacher (Bataillon Passeier).

Gemeinsam wurden die Tiroler Fahne sowie die Fahnen der Schützenbataillone gehisst – als sichtbares Zeichen der Verbundenheit über die Grenze hinweg, die Tirol bis heute teilt.

Die Dornenkrone am Timmelsjoch wurde am 21. September 2024 eingeweiht und steht seither als Mahnmal für die Teilung Tirols – und zugleich als Symbol des Zusammenhalts über alle Landesteile hinweg. Gerade an diesem Ort, mitten in den Bergen an der sogenannten Unrechtsgrenze, trägt das Mahnmal eine besondere Wirkung.

Im Rahmen der Zusammenkunft wurden auch Erinnerungsgeschenke überreicht: Die drei Bürgermeister sowie der Obmann der Timmeltalalpe, Basilius Praxmarer, und Projektleiter Artur Oberprantacher erhielten jeweils ein Bild der Dornenkrone – als Dank für ihren Beitrag zur Verwirklichung des Projekts, das ohne das Zusammenwirken von Gemeinden, Schützenbataillonen, Grundeigentümern und ausführenden Betrieben nicht möglich gewesen wäre.

Landeskommandant Christoph Schmid brachte die Botschaft des Tages auf den Punkt: „Die Dornenkrone erinnert uns daran, dass Tirol durch eine Grenze geteilt wurde. Zugleich zeigt sie, dass unsere Verbundenheit stärker ist als jede Grenzlinie.”