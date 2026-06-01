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17-Jährige in der Wohnung festgenommen

17-Jährige attackierte in Wien Mann mit Messer

Montag, 01. Juni 2026 | 11:05 Uhr
17-Jährige in der Wohnung festgenommen
APA/APA/THEMENBILD/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM
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Von: apa

Eine 17-Jährige steht im Verdacht, in der Nacht auf Montag in Wien-Liesing einen 33-jährigen Mann mit einem Küchenmesser lebensgefährlich verletzt zu haben. Wie die Polizei mitteilte, soll es in der Wohnung des Mannes im Bereich der Lehmanngasse zu einem verbalen Streit zwischen der Jugendlichen und dem späteren Opfer gekommen sein. Nähere Details lagen am Vormittag noch nicht vor, die Verdächtige sollte aber im Laufe des Tages einvernommen werden.

Der Mann erlitt durch den Messerstich in den Rücken schwere Verletzungen und wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei befand sich der 33-Jährige am Vormittag außer Lebensgefahr.

Die 17-Jährige Tatverdächtige, eine russische Staatsangehörige, wurde am Tatort vorläufig festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Das Motiv für die Tat war vorerst unklar, auch in welchem Verhältnis die 17-Jährige zu dem Mann stand. Verwandt waren sie aber nicht, wie ein Polizeisprecher der APA sagte.

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