Schrecken nach Kondominiumsitzung

Von: mk

Bozen – Ein völlig außer Kontrolle geratener Mann hat in den vergangenen Tagen in der Bozner Marconi-Straße für nackte Panik gesorgt – im wahrsten Sinne des Wortes. Nach einer Attacke auf einen Passanten ging der Mann auch auf die alarmierten Ordnungshüter los, zog sich komplett aus und leistete heftigen Widerstand. Er wurde festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe eines Geschäfts. Der Bürger, der von dem Mann attackiert worden war, hatte selbst den Notruf gewählt und die Carabinieri verständigt.

Als die Ordnungshüter am Ort des Geschehens eintrafen, stellten sie fest, dass sich der Angreifer im betrunkenen oder berauschten Zustand befand und völlig außer sich war. Die Szene spielte sich vor den Augen zahlreicher Anrainer ab, die gerade aus einer Kondominiumsitzung kamen und die Situation mit großer Besorgnis verfolgten.

Der Mann zeigte sich von Beginn an extrem aggressiv. Als die Carabinieri ihn überprüfen wollten, eskalierte die Situation: Der Unruhestifter ging auf die Ordnungshüter los und stieß sie wiederholt von sich. Mitten im Getümmel verlor der Mann völlig die Beherrschung: Er zog sich mitten auf der Straße komplett nackt aus, während er die Beamten weiterhin beschimpfte und tätlich angriff.

Den Carabinieri gelang es jedoch, trotz der angespannten Lage einen kühlen Kopf zu bewahren. Sie überwältigten den Randalierer und machten ihn bewegungsunfähig. Gleichzeitig forderten zur Unterstützung eine weitere Streife der Carabinieri-Station in Eppan an.

Beruhigen ließ sich der Mann jedoch nicht. Sowohl während des Transports als auch in der Kaserne setzte er sein rabiates Verhalten fort. Er trat auf jeden, der sich ihm näherte, ein, beschädigte Einrichtungsgegenstände und überhäufte die Ordnungshüter mit Beleidigungen.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen Mann mit Migrationshintergrund ohne festen Wohnsitz, der sich illegal auf dem Staatsgebiet aufhält. Er wird nun wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Gewalt und Bedrohung sowie wegen Verweigerung von Angabe zur eigenen Identität zur Rechenschaft gezogen. Derzeit steht er unter Arrest.

Für die Rekonstruktion des Vorfalls war auch die Mithilfe der anwesenden Bürger entscheidend, von denen einige als Zeugen Aussagen zum Tathergang machen konnten.