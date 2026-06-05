Jannik Sinner entspannt mit Freundin auf Sardinien und hat Villa im Visier

Von: mk

Sexten – Nach der sportlichen Enttäuschung aufgrund seines Schwächeanfalls bei den French Open in Roland Garros sucht die Nummer eins der Tennis-Welt Ruhe und Erholung im Norden Sardiniens. Gemeinsam mit seiner Freundin Laila Hasanovic genießt Jannik Sinner ein paar freie Tage vor dem Start der intensiven Wimbledon-Vorbereitung – und verbindet offenbar das Angenehme mit dem Nützlichen: Der Südtiroler Tennis-Champion hält Ausschau nach einer exklusiven Luxusimmobilie.

Wie aus Kreisen der lokalen Presse durchgesickert ist, verbrachte der Führende der ATP-Weltrangliste seinen Kurzurlaub in der malerischen Region Gallura. Ein ganz bestimmter Ort hat es dem 24-jährigen Ausnahmetalent dabei besonders angetan: Porto Rafael, eine exklusive Gegend in der Gemeinde Palau.

Laut Insiderberichten hat Sinner dort bereits mehrere Immobilien besichtigt und Interesse an einer Villa direkt am Meer gezeigt.

Die Region im Nordosten Sardiniens gilt seit jeher als eines der exklusivsten Pflaster der Mittelmeerinsel. Mit ihrer atemberaubenden Panoramaaussicht und der unmittelbaren Nähe zum traumhaften La-Maddalena-Archipel zieht sie seit Jahrzehnten internationale Top-Unternehmer, Spitzensportler und Showstars an, berichtet Alto Adige online.

Sinner soll während seines Aufenthalts auch einige entspannte Stunden auf einer Jacht verbracht haben, um fernab des Trubels und der Kameras Kraft zu tanken, bevor die Vorbereitungen für Wimbledon beginnen.

Ein potenzieller Kauf auf Sardinien wäre keineswegs Sinners erster Schritt auf dem Immobilienmarkt. Der Südtiroler, der nicht nur für sein präzises Spiel, sondern auch für sein bodenständiges Management bekannt ist, hat sein Portfolio in den letzten Jahren strategisch ausgebaut und etwa mehrere Appartements in Mailand erworben.

Diese Investitionen spiegeln den rasanten Anstieg seiner Einnahmen wider. Neben den sportlichen Preisgeldern in Millionenhöhe profitiert Sinner von hochdotierten, langfristigen Werbeverträgen mit weltweit führenden Luxusmarken und Sponsoren.