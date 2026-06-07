Presslufthammer vereitelt Schlaf

Von: luk

Bozen – Die Arbeiten am Virgl-Tunnel in Bozen laufen derzeit auf Hochtouren – sehr zum Ärger vieler Anrainer. Bewohner zwischen Trientstraße, der Triester Straße am Lido und dem Eisackufer klagen über starken Lärm bis spät in die Nacht und berichten von schlaflosen Nächten.

Nachdem die Baustelle monatelang nur langsam vorangekommen war, versucht das ausführende Unternehmen nun offenbar, den Zeitrückstand aufzuholen. Der Tunnelvortrieb erfolgt inzwischen auch nachts sowie an Feiertagen, berichtet die Zeitung Alto Adige. Besonders der Einsatz von hydraulischen Abbruchhämmern verursacht laut Anrainern stundenlangen, durchgehenden Lärm. Selbst in mehreren hundert Metern Entfernung seien noch hohe Lärmbelastungen wahrnehmbar.

Die Beschwerden haben nun auch Bürgermeister Claudio Corrarati auf den Plan gerufen. Er kündigte ein Treffen mit Vertretern des Landes und des Bahnnetzbetreibers RFI an, um zu prüfen, ob die Arbeiten im Rahmen der vereinbarten Vorgaben erfolgen. Zwar seien nächtliche Arbeiten teilweise genehmigt worden, dennoch wolle die Stadt die aktuelle Situation genau überprüfen.

Als mögliche Gegenmaßnahme werden Lärmschutzwände entlang der Baustelle diskutiert. Ob diese technisch und finanziell umsetzbar sind, ist jedoch noch offen. Die Stadtverwaltung betont, die Sorgen der Bevölkerung ernst zu nehmen und gemeinsam mit den Verantwortlichen nach Lösungen zu suchen, ohne die Fertigstellung des Projekts weiter zu verzögern.