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Nachbarn schildern dramatische Situation

Quästor schließt Bar in Meran für sieben Tage

Freitag, 26. Juni 2026 | 10:14 Uhr
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Quästur
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Von: luk

Meran – Wegen Drogen, Schlägereien und massiver Störungen hat der Quästor die Bar „Pause“ und den angrenzenden „China Imbiss“ in der Speckbacherstraße in Meran für eine Woche geschlossen. Anwohner und Geschäftsleute hatten die Lage im Viertel seit Monaten als völlig außer Kontrolle beschrieben.

Die Maßnahme gilt als Reaktion auf monatelange Beschwerden über nächtlichen Lärm, Drogenhandel und wiederholte Gewaltvorfälle rund um die Lokale in der Josef-Speckbacher-Straße. Laut Anrainern war die Situation für viele im Viertel längst nicht mehr tragbar.

Mit der einwöchigen Schließung wollen die Behörde nun ein klares Signal setzen. Ob die Ruhe im betroffenen Bereich dadurch dauerhaft zurückkehrt, muss sich in den kommenden Tagen zeigen.

Bezirk: Burggrafenamt

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