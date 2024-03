Rache im Supermarkt: 24-Jähriger bedroht Leiterin und lächelt dann

"In meinem Land wärst du bereits tot"

Bozen – In einer Eurospar-Filiale in Bozen ist am späten Donnerstagnachmittag erneut die Polizei gerufen worden. Angestellte hatten die Notrufnummer 112 wegen eines Mannes gewählt, der andere belästigte.

Als die Beamten eintrafen, erkannten sie ihn sofort wieder: Offenbar handelte es sich um jenen 24-jährigen Iraker, der in derselben Filiale erst wenige Tage zuvor ausgerastet war und deshalb eine Anzeige kassiert hatte. Offenbar war er zurückgekehrt, um sich zu rächen.

Wie die Leiterin der Filiale den Beamten erklärte, habe sie der Mann kurz zuvor bedroht. „In meinem Land wärst du bereits tot“, soll der 24-Jährige mehrfach erklärt haben.

Während die Polizei die Zeugen einvernahm, lächelte der junge Mann nur und versuchte, das Geschehen herunterzuspielen. Der 24-Jährige wurde zur Quästur gebracht und wurde erneut bei der Staatsanwaltschaft angezeigt – diesmal wegen erschwerter Drohung.

Quästor Paolo Sartori hat unterdessen entschlossen, dem Mann definitiv die Aufenthaltsgenehmigung zu entziehen.