Im Vinschgau

Rädersalat und ein Verletzter bei Unfall 

Mittwoch, 12. November 2025 | 10:33 Uhr
579838912_1269327761904630_7924314768697535793_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Goldrain
Von: luk

Goldrain – Gleich mehrere Fahrzeuge sind am Dienstagvormittag auf der Vinschgauer Staatsstraße bei Goldrain aufeinander aufgefahren. Der Unfall forderte eine leichtverletzte Person sowie erheblichen Sachschaden.

Zu dem Crash kam es gegen 8.30 Uhr auf der Höhe der Handwerkerzone. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Goldrain und Latsch sowie das Weiße Kreuz mit Rettungswagen, die Carabinieri und die Ortspolizei.

Der Unfallort wurde abgesichert und die leicht verletzte Person ins Schlanderser Spital eingeliefert.

Neben dem entstandenen Blechschäden gab es auch einen Rädersalat. Ein Fahrzeug hatte nämlich am Heckträger zwei Fahrräder mitgeführt. Diese wurden durch den Aufprall stark deformiert.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Goldrain

Im morgendlichen Verkehr kam es aufgrund des Unfalls zu erheblichen Verzögerungen und Staus auf der Vinschgauer Staatsstraße.

Bezirk: Vinschgau

