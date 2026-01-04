Nächtliche Vandalenfahrt in den Dolomiten

Von: luk

St. Kassian – In St. Kassian im Gadertal haben Unbekannte in den ersten Nächten des neuen Jahres die Langlaufloipen von Armentarola mit Autos befahren und dabei erhebliche Schäden angerichtet. Die Täter sollen laut ersten Informationen aus der Gegend stammen.

Nach bisherigen Rekonstruktionen fuhren mehrere Fahrzeuge nachts auf die präparierten Loipen und rasten über die verschneiten Trassen, teils mit durchdrehenden Reifen. Dabei wurden die sorgfältig präparierten Langlaufloipen arg in Mitleidenschaft gezogen.

Die Betreiber des Langlaufzentrums sprechen von relevanten Schäden, da die Instandsetzung der Loipen viel Zeit, Maschinenaufwand und kontinuierliche Arbeit erfordert – insbesondere in der Hochsaison rund um die Feiertage, wenn viele Gäste unterwegs sind, sei der Vorfall besonders ärgerlich. Auch bei der Bevölkerung im Ort sorgt der Vorfall für Unverständnis.

Überwachungs­kameras im Bereich der Loipe sollen die Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge aufgezeichnet haben. Den Berichten zufolge handelt es sich bei den Fahrern um einige junge Einheimische. Ihre Identität wird nun von den zuständigen Behörden geprüft, die mögliche Verantwortlichkeiten und weitere Maßnahmen bewerten.