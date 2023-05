Rätselhafter Todesfall in Bozen

Bozen – Wie nun bekannt wurde, ist am Donnerstagabend im Innenhof eines Wohnhauses in der Pfarrhofstraße in Bozen ein Mann aus Zentralafrika tot aufgefunden worden.

Noch sind viele Fragen offen. Auf eine entscheidende Frage gibt es jedoch eine Antwort, wie die Zeitung Alto Adige berichtet: Der 36-Jährige kam ohne Fremdverschulden um. Das stellte sich nach einer ersten Leichenschau durch einen Sachverständigen heraus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der junge Migrant über die Treppe gestürzt und dabei an einer Stufe mit dem Hinterkopf aufgeschlagen. Das führte zum Tod.

Ob der 36-Jährige plötzlich einen Anfall von Übelkeit hatte oder ob Alkohol oder andere Substanzen im Spiel waren, muss nun im Rahmen einer Autopsie geklärt werden.

Außerdem war der Afrikaner den Ordnungskräften in Bozen kaum bekannt. Er hat eine Aufenthaltsgenehmigung, die allerdings in einer anderen italienischen Stadt ausgestellt wurde. Daher stellt sich auch die Frage, warum sich der 36-Jährige in Bozen aufhielt, wie er hierher gekommen ist und was er in den Stunden vor seinem Tod gemacht hatte. Die Ermittlungen der Ordnungshüter laufen.