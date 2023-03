Regen in Südtirol? – vergesst es

Bozen – Südtirol stöhnt unter einer Trockenperiode. In der Landeshauptstadt Bozen fiel den ganzen Februar über kein Tropfen regen. Die Etsch führt so wenig Wasser wie seit Dekaden nicht und bereits jetzt laufen Debatten darüber, wer im Sommer wann wie viel Wasser abgeben muss, damit auch südlichere Regionen nicht von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten werden.

Gegen Ende vergangener Woche hatte es laut den Wetterprognosen so ausgesehen, als würde Mitte dieser Woche zumindest etwas Niederschlag fallen. Doch dem war nicht so: In Bozen gab es nur einige wenige Tropfen, die nicht der Rede wert sind.

In #Meran fehlt landesweit am meisten Regen. 15 Monate hintereinander war es hier trockener als üblich, seit Dezember 2021 gab es rund 360 mm weniger Regen als im langjährigen Durchschnitt. pic.twitter.com/diJ95qSc73 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) March 9, 2023

Und beim Blick auf die aktuellen Wettervorhersagen macht sich ebenfalls Ernüchterung breit: Denn wer auf ausgiebigen Regen in nächster Zeit hofft, kann es vergessen – zumindest im südlichen Teil Südtirols.

Wolken, Sonne aber kein Regen

Heute lockern die Wolken auf und im Großteil des Landes wird es recht sonnig.

Der Freitag bringt eine Mischung aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern. In der Nacht auf Samstag erreicht von Nordwesten her eine Störung die Alpen. Im Norden Südtirols kann es zunächst etwas regnen. Im Süden bleibt es trocken und es wird recht sonnig. Die Temperaturen werden frühlingshaft. In vielen Tälern setzt Nordföhn ein.

Am Sonntag scheint zeitweise die Sonne, aus Nordwesten ziehen einige Wolkenfelder durch. Am Montag werden die Wolken wieder im ganzen Land dichter und die Sonne kommt nur stellenweise zum Vorschein.

Blick zurück, bringt etwas Hoffnung

Landesmeteorologe Dieter Peterlin hat in die Wetteraufzeichnungen geschaut und festgestellt, dass es im Winter 1992/1993 eine noch längere Trockenperiode gegeben hat. Zumindest noch, haben wir den Rekord nicht gebrochen.

Guten Morgen am 50. Tag in Folge wo im Westen und Süden Südtirols, also in Schlanders und Bozen kein Niederschlag gemessen wurde. Das ist lang, aber es geht noch extremer. Der Rekord für die längste Trockenperiode liegt bei 103 aufeinanderfolgenden Tagen im Winter 1992/1993. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) March 7, 2023